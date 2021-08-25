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القابضة للقاحات: توفير «فاكسيرا سينوفاك» في 400 مركز بالمحافظات بدءًا من الغد

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القابضة للقاحات: توفير «فاكسيرا سينوفاك» في 400 مركز بالمحافظات بدءًا من الغد القابضة للقاحات: توفير «فاكسيرا سينوفاك» في 400 مركز بالمحافظات بدءًا من الغد

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أكدت الدكتورة هبة والي، رئيس الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، توفير لقاح فاكسيرا- سينوفاك بدءًا من غد الخميس، في أكثر من 400 مركز بمحافظات الجمهورية، وذلك بعد اعتماده رسميًا من هيئة الدواء المصرية وتسليم مليون جرعة لوزارة الصحة.

وأوضحت هبة والي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة "صدى البلد"، الأربعاء، أن أول مليون جرعة لقاح «فاكسيرا- سينوفاك» جاهزة للاستخدام بعد تسليمها لوزارة الصحة المنتج محليًا واعتمادها من هيئة الدواء.

وأشارت إلى أن العاملين على إنتاج اللقاح المحلي يعملون لأكثر من 19 ساعة في اليوم، مضيفة أنه تم نقل كل الأفكار فيما يتعلق بإنتاج اللقاح مع التأكد من تطابق المواصفات والمعايير العالمية.

ولفتت إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج اللقاح وإنشاء مركز إقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، موضحة أنه بنهاية العام الجاري سيتم افتتاح أكبر مصنع لتصنيع اللقاحات.

المصرى اليوم

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