رئيس جامعة طنطا يفتتح المؤتمر السنوى لقسم الأمراض النفسية في كلية الطب

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افتتح الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، الأربعاء، المؤتمر السنوى لقسم الأمراض النفسية والعصبية، الذي تنظمه كلية الطب بالجامعة تحت عنوان «العنف ضد المرأة في المجتمع المصرى.. نظرة الطب والدين والقانون «بمشاركة المجلس القومى للمرأة بالغربية، بقاعة المؤتمرات الرئيسية بكلية الطب.

جاء ذلك بحضور الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، ونيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، والدكتوره صفاء مرعى مقرر المجلس القومى للمرأة بالغربية، والدكتور حسام الصاوى رئيس قسم العصبية والنفسية ورئيس المؤتمر، والدكتوره مى عيسي مقرر المؤتمر.

ناقش المؤتمر العديد من الموضوعات والمحاور على رأسها الجوانب النفسية للعنف ضد المرأة، وأهم مظاهر العنف ضد المرأة وتهديد السلم المجتمعى، وأهم التشريعات والقوانين المسئولة عن مكافحة العنف ضد المرأة، ومكانة المرأة في المجتمع، وجهود الدولة المصرية في مكافحة العنف ضد المرأة.

أكد الدكتور محمود ذكى في كلمته أن حقوق المرأة من حقوق الانسانية والتى نادت بها جميع الاديان السماوية، مؤكدً أن الدولة المصرية تولى اهتماما ملموسا بدعم المرأة المصرية وتمكينها في جميع المجالات ومساندتها وسن التشريعات التي تجرم العنف ضدها.

وأشاد بجهود المجلس القومى للمرأة المتميزة في هذا الملف، موضحًا أن ظاهرة العنف ضد المرأة ليست قاصرة على عدد من الدول لكنها موجودة في معظم دول العالم، وشدد على ضرورة تكاتف جميع فئات المجتمع لمواجهة تلك الظاهرة والقضاء عليها من خلال نشر الوعى المجتمعي، وتشديد التشريعات والعقوبات التي تجرم هذه الظاهرة.

وقال نيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، إن الصحة النفسية تؤثر بقوة على الصحة الروحية وأن جميع الأديان السماوية نادت بأهمية تعزيز مكانه المرأة في المجتمع.

وأكد الأنبا بولا على ضرورة غرس القيم والعادات والتقاليد في الأطفال منذ الصغر لتنشئة جيل صالح وواعى بأهمية ودور المرأة داخل المجتمع، مشيرًا إلى أهمية المرأة وتكريمها في جميع الأديان السماوية، وإعطائها حقها بالكامل، والتوعية بدورها كونها ركن أساسي في المجتمع.