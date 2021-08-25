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اجتماع عاجل للجهات المعنية بصناعة السينما لمناقشة رسوم التصوير بشوارع القاهرة

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اجتماع عاجل للجهات المعنية بصناعة السينما لمناقشة رسوم التصوير بشوارع القاهرة اجتماع عاجل للجهات المعنية بصناعة السينما لمناقشة رسوم التصوير بشوارع القاهرة

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عقدت غرفة صناعة السينما اجتماعا عاجلا، قبل قليل، استمر لعدة ساعات بحضور كل من اعضاء الغرفة ولجنة السينما بالمجلس الأعلي للثقافة ونقيب المهن السينمائية ورئيس اتحاد النقابات الفنية وهي الجهات المعنية والمنوطة بكل ما يتعلق بالأعمال السينمائية والدرامية والسمعية والبصرية، لمناقشة اللائحة التي اصدرتها محافظة القاهرة الصادرة بشأن رسوم التصوير بشوارع القاهرة والتى تتضمن تحصيل 15 ألف جنيه في الساعة، أو 100 ألف جنيه للتصوير في اليوم كامل، نظير تصوير إعلانات أو مشاهد سينمائية بأبنية وشوارع وجراجات المحافظة.

وتم اعداد خطاب ضم جميع التحفظات على تلك اللائحة التي وضعها محافظ القاهرة وتم رفعها فورا إلى وزير الثقافة وطلب منها التدخل مع الجهات المعنية والمسئولين في هذا الشأن باعتبارها الوزيرة المنوط بها كل ما يتعلق بالثقافة والفنون.

وأكد الحاضرون على مناقشة أي تصورات أو حلول لا يمكن ان يتم اتخاذها في غياب الجهات المعنية المتعلقة بهذا الشأن وان المجتمعون يؤكدون على ضرورة الالتزام بالعمل المؤسسي.

المصرى اليوم

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