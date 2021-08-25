استشاري: إعادة جراحات السمنة أمر ممكن حال توفر الخبرة والأدوات الحديثة

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قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن مريض السمنة الذي قام بتدبيس المعدة قد يعاني من قلة تناول الطعام وزيادة الوزن، ولذلك هناك إمكانية لتحويل التدبيس إلى تحويل، لخفض الوزن بصورة آمنة مع تناول الحلويات.

وتابع «السبكي»، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن المعدة التي تعرضت للتدبيس في عملية التكميم أو الحزام يكون سمكها مختلف، وخبرة الجراح تتوقف في هذه الحالة، والتدبيس يكون من خلال التكنولوجي المتواجد في الدباسة الحديثة التي تقيس سمك المعدة، وتقوم بالعزل بدون حدوث أي تسريب.

ولفت إلى أن إعادة جراحات السمنة أمر ممكن حال توفر الخبرة والأدوات الحديثة، مشيرًا إلى أن كل حالة في حاجة إلى دراستها، لكي تجرى بنسبة أمان تصل لنسبة 100%.