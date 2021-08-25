أخبار عاجلة

قطع المياه عن مناطق في القاهرة والجيزة اليوم وغدا لمدة تصل إلى 14 ساعة (المناطق والمدة) -
ناصر منسي يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الزمالك -
الإسماعيلي ينهي الاتفاق مع إيهاب جلال بشأن تجديد عقده -
بهاء سلطان يشعل المسرح الروماني بالساحل الشمالي .. ومذيعة الحفل تقدمه باسم «إيهاب» (صور) -
رئيس مدينة دسوق يعاين موقع لإقامة مكتب بريد بالجهود الذاتية -
"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا -
وزيرة الثقافة تشهد عرض المظ وسي عبده.. وتؤكد: فن المسرح أحد وسائل توثيق تاريخ المبدعين -
يثير تساؤلات الجماهير .. لقاء يجمع رامي مالك وياسمين صبري في مهرجان فينيسيا (فيديو) -
«التهرب الجمركي بالأقصر» تضبط كمية من السجائر الأجنبية الغير خالصة الضرائب والرسوم -
أوباما: تلقيت 3 عروض من السعودية وقطر .. وأتمنى انضمام عبدالله السعيد للزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

استشاري: إعادة جراحات السمنة أمر ممكن حال توفر الخبرة والأدوات الحديثة

Print
استشاري: إعادة جراحات السمنة أمر ممكن حال توفر الخبرة والأدوات الحديثة استشاري: إعادة جراحات السمنة أمر ممكن حال توفر الخبرة والأدوات الحديثة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن مريض السمنة الذي قام بتدبيس المعدة قد يعاني من قلة تناول الطعام وزيادة الوزن، ولذلك هناك إمكانية لتحويل التدبيس إلى تحويل، لخفض الوزن بصورة آمنة مع تناول الحلويات.

وتابع «السبكي»، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن المعدة التي تعرضت للتدبيس في عملية التكميم أو الحزام يكون سمكها مختلف، وخبرة الجراح تتوقف في هذه الحالة، والتدبيس يكون من خلال التكنولوجي المتواجد في الدباسة الحديثة التي تقيس سمك المعدة، وتقوم بالعزل بدون حدوث أي تسريب.

ولفت إلى أن إعادة جراحات السمنة أمر ممكن حال توفر الخبرة والأدوات الحديثة، مشيرًا إلى أن كل حالة في حاجة إلى دراستها، لكي تجرى بنسبة أمان تصل لنسبة 100%.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
قطع المياه عن مناطق في القاهرة والجيزة اليوم وغدا لمدة تصل إلى 14 ساعة (المناطق والمدة)

قطع المياه عن مناطق في القاهرة والجيزة اليوم وغدا لمدة تصل إلى 14 ساعة (المناطق والمدة)

ناصر منسي يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الزمالك

ناصر منسي يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الزمالك

الإسماعيلي ينهي الاتفاق مع إيهاب جلال بشأن تجديد عقده

الإسماعيلي ينهي الاتفاق مع إيهاب جلال بشأن تجديد عقده

بهاء سلطان يشعل المسرح الروماني بالساحل الشمالي .. ومذيعة الحفل تقدمه باسم «إيهاب» (صور)

بهاء سلطان يشعل المسرح الروماني بالساحل الشمالي .. ومذيعة الحفل تقدمه باسم «إيهاب» (صور)