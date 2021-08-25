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رئيس حركة البناء الوطني الجزائري: قطع العلاقات مع المغرب كان منتظرًا ومبررًا

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رئيس حركة البناء الوطني الجزائري: قطع العلاقات مع المغرب كان منتظرًا ومبررًا رئيس حركة البناء الوطني الجزائري: قطع العلاقات مع المغرب كان منتظرًا ومبررًا

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قال رئيس حركة البناء الوطني الجزائري، المرشح الرئاسي السابق، عبدالقادر بن قرينة، إن موقف بلاده الدبلوماسي بقطع العلاقات مع المغرب كان منتظرًا ومبررًا، وفقا لما وصفه بـ«تجاوز كل الأعراف الدبلوماسية وحقوق وحسن الجوار».

وأضاف «قرينة» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن «حركة البناء تدعم المواقف الوطنية التي تنحاز لكرامة الشعب وتدعم قضية فلسطين أم القضايا العربية والافريقية والإسلامية»، مشيرًا إلى أنه «نتمنى أن تراجع المملكة المغربية مواقفها وتعود إلى ما يحمي أمن واستقرار المنطقة وحسن الجوار والتزاماته المشتركة في اطار اتفاقيات اتحاد المغرب العربي ووحدة شعوب المغرب العربي بكل دوله ومصالح دولنا دون أي تدخل في الشأن الداخلي».

وحثت حركة البناء كل المجموعة الوطنية «لتكون مواقفها واضحة ومنسجمة مع مواقف الدولة لتحصين صفنا ولحمتنا الوطنية».

كانت وزارة الخارجية المغربية أعلنت عن آسفها للقرار الجزائري، حيث وصفته بأنه «غير مبرر»، وذلك ردًا على قرار الجزائر، التي أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بسبب ما وصفته بـ«ممارسة الأعمال العدائية ضدها».

المصرى اليوم

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