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الرائد يستعيد توازنه على حساب الحزم بثنائية

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الرائد يستعيد توازنه على حساب الحزم بثنائية الرائد يستعيد توازنه على حساب الحزم بثنائية
في افتتاح الجولة 3 من الدوري

الرائد يستعيد توازنه على حساب الحزم بثنائية

نجح فريق الرائد باستعادة توازنه بعد الخسارة القاسية من الاتحاد في الجولة الماضية بتحقيقه فوزًا ثمينًا على ضيفه الحزم الوافد الجديد لدوري المحترفين، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم اليوم الأربعاء على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذه النتيجة رفع الرائد رصيده إلى 6 نقاط من فوزين وخسارة، ليصعد للمركز الثاني مؤقتًا، بينما تجمد رصيد الحزم عند نقطتين في المركز الثاني عشر.

أنهى فريق الرائد الشوط الأول متقدمًا بهدف رائد الغامدي الذي جاء في الأنفاس الأخيرة، وبالتحديد في الدقيقة "45+3" بعد مجهود فردي مميز من اللاعب الذي توغل من منتصف الملعب قبل أن يطلق قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، عجز حارس الحزم داوود آل سعيد عن التصدي لها.

ومع بداية الشوط الثاني عزّز المحترف المغربي كريم البركاوي تقدم أصحاب الضيافة بالهدف الثاني من تصويبة جانبية، أخطأ الحارس داوود آل سعيد في التعامل معها بالشكل الصحيح لتفلت من يده وتستقر في الشباك عند الدقيقة "47".

الرائد يستعيد توازنه على حساب الحزم بثنائية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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