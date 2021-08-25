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وزير الري السوداني: سد النهضة لم يفد في درء فيضانات هذا العام

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وزير الري السوداني: سد النهضة لم يفد في درء فيضانات هذا العام وزير الري السوداني: سد النهضة لم يفد في درء فيضانات هذا العام
"عباس" انتقد امتناع إثيوبيا عن تبادل المعلومات

وزير الري السوداني: سد النهضة لم يفد في درء فيضانات هذا العام

ذكر وزير الري السوداني ياسر عباس، اليوم (الأربعاء) أن سد النهضة الإثيوبي لم يمنع أو يؤثر في فيضانات هذا العام بالسودان، الذي اتخذ إجراءات احترازية مكلفة في غياب أي اتفاق لتنظيم تدفق المياه.

وقال "عباس" عبر "تويتر": "على الرغم من الملء الأحادي لسد النهضة، عبرت المياه الممر الأوسط بالسد، وكل إيراد النيل الأزرق الذي دخله خرج منه، أي ليس هنالك أثر للسد على فيضانات هذا العام".

وانتقد عدم إثيوبيا للمعلومات مع دولتي المصب، لافتًا إلى أن عدم تبادل المعلومات قبل الملء أجبر السودان على عمل تحوطات مكلفة ذات أثر اقتصادي واجتماعي كبير.

وبيّن "عباس" أن السودان تمكن للمرة الأولى من استخدام سدوده الخاصة لخفض شدة الفيضانات السنوية، التي دمرت القرى والمزارع الواقعة على ضفاف النهر على مر التاريخ.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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