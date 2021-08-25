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وزير خارجية سيراليون : هذه هي التي عهدناها دائماً وتعاون رياضي مثمر بين البلدين

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وزير خارجية سيراليون : هذه هي مصر التي عهدناها دائماً وتعاون رياضي مثمر بين البلدين وزير خارجية سيراليون : هذه هي التي عهدناها دائماً وتعاون رياضي مثمر بين البلدين

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اعرب الدكتورديفيد فرانسيس وزير الخارجية لشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية سيراليون عن سعادته بالتواجد في ، مشيراالي ان هناك الكثير من العلاقات التي تجمع بين مصر وسيراليون، حيث اثني السيد وزير الخارجية على وقوف القيادة السياسية المصريةبصفة دائمة الي جانب سيراليون، خاصة في اوقات المحن المختلفة والظروف العصيبة التي مرت بالعالم اجمع، ولكن مصر لم تتواني عنتقديم الدعم لمختلف الدول، واوضح قائلا " هذه هي مصر التي عهدناها دائماً، ونراها تقدم لدينا كل الدعم في ظل قيادة حكيمة من فخامةالسيد الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية".

وأضاف أنه يتم حاليا بناء 3 استادات جديدة بسيراليون فضلاً عن وجود 3 جامعات تقوم بتدريس المناهج والمواد الدراسية الخاصة بمجالاتالرياضة والتربية البدنية الأمر الذى يتطلب ضرورة الاستفادة من الخبرات المصرية في إدارة تلك المنشآت لتحقيق أكبر استفادة ممكنة منهاوكذلك الخبرات الأكاديمية المصرية في جامعات سيراليون.

وأشاد وزير خارجية سيراليون بالتجربة المصرية في مجالات العمل الشبابي والرياضي والتي كان لديها اثر كبير في العديد من المجالاتمنها تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، والتطوير في المجال الرياضي وخاصة البنية الرياضية المصرية الرائدة وهو الأمر الذي ظهر جلياًنتائجه في بعثة مصر التي شاركت بدورة الالعاب الاولمبية وحصدت عدد ٦ ميداليات أولمبية، في ظل الظروف العصيبة التي تحيط بالعالماجمع من فيروس كورونا.

كان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد استقبل الدكتور ديفيد فرانسيس وزير الخارجية لشؤون الخارجية والتعاون الدوليلجمهورية سيراليون والوفد المرافق لسيادته، بمقر ديوان عام وزارة الشباب والرياضة.

تناول اللقاء بحث الاستفادة من الخبرات المصرية العلمية والأكاديمية في مجال تدريس المناهج الدراسية في مختلف المجالات الرياضيةوالتربية البدنية وذلك بالاستعانة بالخبرات المتراكمة لدى العديد من الجامعات والكليات المتخصصة التابعة لوزارة التعليم العالي.

إضافة إلى رغبة وزير خارجية سيراليون في قيام المصرية بإقامة الأكاديميات الرياضية المتخصصة في مختلف اللعبات الرياضيةفي جميع أرجاء سيراليون بغرض دعم المؤسسات الرياضة لديهم من خلال صقلها بتلك الأكاديميات المتخصصة.

المصرى اليوم

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