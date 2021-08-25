وزيرالرياضة يستقبل وزير خارجية سيراليون وويتفق معه علي إقامة أكاديميات

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استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور ديفيد فرانسيس وزير الخارجية لشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية سيراليون والوفد المرافق لسيادته، بمقر ديوان عام وزارة الشباب والرياضة.

تناول اللقاء بحث الاستفادة من الخبرات المصرية العلمية والأكاديمية في مجال تدريس المناهج الدراسية في مختلف المجالات الرياضية والتربية البدنية وذلك بالاستعانة بالخبرات المتراكمة لدى العديد من الجامعات والكليات المتخصصة التابعة لوزارة التعليم العالي.

إضافة إلى رغبة وزير خارجية سيراليون في قيام الحكومة المصرية بإقامة الأكاديميات الرياضية المتخصصة في مختلف اللعبات الرياضية في جميع أرجاء سيراليون بغرض دعم المؤسسات الرياضة لديهم من خلال صقلها بتلك الأكاديميات المتخصصة.

ومن جانبه رحب الدكتور أشرف صبحي بوزير الخارجية والوفد المرافق مؤكداً على إن الحكومة المصرية حريصة على تكثيف أوجه التعاون وفتح قنوات التواصل مع أشقائنا في القارة الأفريقية في مختلف مجالات التعاون وذلك في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

مضيفاً أن وزارة الشباب والرياضة تعمل وفق خطة موضوعة من اجل النهوض بالرياضة المصرية والتوسع في مجالات وآليات الممارسة الرياضية لمختلف المواطنين من خلال تطوير جميع الهيئات الشبابية والرياضية وفى مقدمتها مراكز الشباب وتحويلها الي مراكز خدمة مجتمعية من اجل تقديم افضل الخدمات للشباب والبيئة المحيطة بها.

وأشار أن ثمة العديد من أوجه التعاون بين البلدين في المجال الشبابي والرياضي سيتم العمل لتكثيفها خلال الفترة المقبلة من أجل خدمة قطاع عريض من الشباب في سيراليون، والعمل على رفع كفاءتهم الرياضية والصحية بوجه عام .