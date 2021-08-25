وزير الرياضة يبحث التعاون الثنائي مع القائم بأعمال سفارة اليابان

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الأربعاء بمكتبه بديوان الوزارة، السيد ماتسوباياشي كينيشيرو القائم بأعمال سفارة اليابان بالقاهرة، والسيدة يوكو كامياما سكرتير أول ومدير المركز الثقافي الياباني؛ لبحث التعاون الثنائي في مجالى الشباب والرياضة الفترة المقبلة.

ناقش اللقاء دراسة إقامة مركز ياباني للألعاب الرياضية بالقاهرة يستهدف تدريب الشباب في رياضات الجودو والكاراتيه، ومجموعة أخري من الألعاب، وكذا إنشاء مركز تعليمي تثقيفي لتنمية القدرات وصقل مهارات الشباب، وتعريفهم بالثقافة اليابانية، وذلك في ضوء تبادل الخبرات والثقافات بين الجانبين المصري الياباني.

طالب وزير الشباب والرياضة مشاركة الجانب الياباني في برامج التعليم المدنى التي تنفذها الوزارة للنشء والشباب من خلال تدريس أدبيات المعيشة وأسلوب الحياة باليابان، موجهاً المعنيين بالوزارة بإعداد ملف كامل يحتوى على جميع العناصر التي تم الاتفاق على تنفيذها، وإرسالها إلى سفارة اليابان الأيام المقبلة تمهيداً للبدء في تطبيقها على أرض الواقع.

كما تطرق اللقاء إلى الحديث حول التنظيم المتميز لدورة الألعاب الأوليمبية التي أقيمت بمدينة طوكيو باليابان خلال الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس 2021م، وكذا استضافة طوكيو لدورة الألعاب البارالمبية وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية؛ لحماية اللاعبين واللاعبات، والوفود المشاركة من مختلف دول العالم من فيروس كورونا المستجد.

فى هذا السياق، وجه وزير الشباب والرياضة الدعوة لاستضافة مسئولي اللجنة المنظمة للأولمبياد التي أقيمت بطوكيو في إطار تبادل الخبرات، بجانب إيفاد مجموعة من الخبرات المصرية إلى اليابان للاطلاع على التجربة بشكل كامل سعياً لتحقيق الاستفادة من التجربة اليابانية في تنظيم دورة الألعاب الأوليمبية.

من جانبه، رحب القائم بأعمال سفارة اليابان بالقاهرة بالتعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة المصرية، والسعي نحو تكثيف العلاقات في هذا الشأن، وتطبيق ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع بعد دراسته بشكل وافٍ، مشيراً إلى اعتزاز اليابان بالتعاون المثمر مع مصر في كافة المجالات.