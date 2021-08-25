يد مرتبط 2002 يهزم الطيران ودياً

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

فاز فريق المرتبط لكرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2002 على نظيره الطيران بنتيجة 28 – 20 في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين اليوم الأربعاء بالصالة المغطاة بالنادي، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وأشاد أحمد رمضان “هتلر” المدير الفني للفريق بالأداء المتميز الذي ظهر به اللاعبون في لقاء اليوم وسيطرتهم على مجريات اللقاء على الرغم من قوة المنافس.

وعقد هتلر جلسه فنية مع اللاعبين عقب المباراة، لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها الفريق لتفاديها في المباريات المقبلة.

ومنح المدير الفني لاعبيه راحة سلبية غدا الخميس، على أن يستأنف الفريق تدريباته البدنية الجمعة المقبل بصالة الجيمانزيوم بالنادي.