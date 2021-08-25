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عبدالله السعيد يقود تشكيل بيراميدز لمواجهة المقاصة ورمضان صبحي إحتياطياً

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عبدالله السعيد يقود تشكيل بيراميدز لمواجهة المقاصة ورمضان صبحي إحتياطياً عبدالله السعيد يقود تشكيل بيراميدز لمواجهة المقاصة ورمضان صبحي إحتياطياً

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أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمواجهة المقاصة في المباراة التي تقام على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر في إطار الجولة ٣٣ من الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد فتحي - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إيريك تراوري - محمود صابر - إسلام عيسى

خط الهجوم: إبراهيم عادل

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:

عبد الرحمن أيمن - عمر جابر - رمضان صبحي - أحمد سامي - طارق طه - أحمد توفيق - محمود حمادة - إبراهيم حسن - محمد الجباس

المصرى اليوم

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