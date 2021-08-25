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مصطفى وزيري: الإعلان عن كشف أثري في سقارة الشهر المقبل

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مصطفى وزيري: الإعلان عن كشف أثري في سقارة الشهر المقبل مصطفى وزيري: الإعلان عن كشف أثري في سقارة الشهر المقبل

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قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه سيتم الإعلان عن كشف آثري شهر سبتمبر المقبل سيبهر العالم، وذلك استئنافا لسلسلة الاكتشافات في منطقة سقارة الآثرية.

وأضاف «وزيري» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أنه «هناك شواهد وبقايا واضحة لمعبدروماني أسفل قصر أندراوس باشا التاريخي بالأقصر»، مشيرًا إلى أن «القصر صدر له قرار إزالة بعدما أصبح آيلا للسقوط نتيجة أعمال حفر جرت أسفله نفذها لصوص يحاكمون حاليًا»، مؤكدًا أنه سيتم رفع الحفائر الآثرية لبقايا معبدروماني عقب نهاية الإزالة بالكامل خلال الأيام المقبلة.

وفيما يتعلق بموعد احتفالية طريق الكباش، قال «وزيري» إنه «سيكون قبل نهاية العام الجاري وتحديدًا في نوفمبر القادم الذي يوافق العيد القومي لمحافظة الأقصر ومرور 100 عام على الكشف توت عنخ آمون».

وتوجه وزيري بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على دعمه وكلماته الرائعة لشباب المرممين خلال زيارته الأقصر، اليوم، وتفقده أعمال التمريم الجارية حاليًا في المعابد.

المصرى اليوم

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