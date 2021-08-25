أخبار عاجلة

قطع المياه عن مناطق في القاهرة والجيزة اليوم وغدا لمدة تصل إلى 14 ساعة (المناطق والمدة) -
رئيس مدينة دسوق يعاين موقع لإقامة مكتب بريد بالجهود الذاتية -
"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا -
وزيرة الثقافة تشهد عرض المظ وسي عبده.. وتؤكد: فن المسرح أحد وسائل توثيق تاريخ المبدعين -
يثير تساؤلات الجماهير .. لقاء يجمع رامي مالك وياسمين صبري في مهرجان فينيسيا (فيديو) -
«التهرب الجمركي بالأقصر» تضبط كمية من السجائر الأجنبية الغير خالصة الضرائب والرسوم -
أوباما: تلقيت 3 عروض من السعودية وقطر .. وأتمنى انضمام عبدالله السعيد للزمالك -
رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع ثنائي دجلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

أردوغان: لا يمكننا تحمل عبء هجرة إضافي من سوريا وأفغانستان

Print
أردوغان: لا يمكننا تحمل عبء هجرة إضافي من سوريا وأفغانستان أردوغان: لا يمكننا تحمل عبء هجرة إضافي من سوريا وأفغانستان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تستضيف حاليا أكثر من 5 ملايين طالب لجوء، «ولا يمكنها تحمل عبء هجرة إضافي مصدره سوريا أو أفغانستان».

وجاء تصريح أردوغان خلال مأدبة عشاء مع سفراء مساء اليوم الأربعاء، وفق ما نقلته وكالة «الأناضول».

وكان الرئيس التركي دعا في الأسبوع الماضي الاتحاد الأوروبي إلى «تحمل مسؤولياته» عن المهاجرين الجدد من أفغانستان، مشيرا إلى أن تركيا ليست «مستودعا للاجئين».

وأشار وقتها إلى أن تركيا «ليست بلدا يمر منه كل من هب ودب»، مضيفا: «لن نتسامح أبدا مع من لا يلتزم بقوانيننا وأنظمتنا ويتخذ مواقف تثير الفوضى».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
قطع المياه عن مناطق في القاهرة والجيزة اليوم وغدا لمدة تصل إلى 14 ساعة (المناطق والمدة)

قطع المياه عن مناطق في القاهرة والجيزة اليوم وغدا لمدة تصل إلى 14 ساعة (المناطق والمدة)

ناصر منسي يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الزمالك

ناصر منسي يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الزمالك

الإسماعيلي ينهي الاتفاق مع إيهاب جلال بشأن تجديد عقده

الإسماعيلي ينهي الاتفاق مع إيهاب جلال بشأن تجديد عقده

بهاء سلطان يشعل المسرح الروماني بالساحل الشمالي .. ومذيعة الحفل تقدمه باسم «إيهاب» (صور)

بهاء سلطان يشعل المسرح الروماني بالساحل الشمالي .. ومذيعة الحفل تقدمه باسم «إيهاب» (صور)