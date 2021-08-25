رئيس وزراء إسرائيل يؤدي «صلاة الفجر» قبل لقائه وزير الدفاع الأمريكي (صورة)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، باللغة العربية صورة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وهو ينظر عبر نافذة، قائلة إنه يصلي قبيل لقاءاته في واشنطن.

وأرفقت صورة رئيس الوزراء الاسرائيلي مع تعليق: «رئيس الوزراء بينيت يصلي صلاة الفجر في واشنطن قبيل لقاءاته المرتقبة اليوم مع وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين ومستشار الأمن القومي الأمريكي».

كان بينيت وصل مساء أمس الثلاثاء إلى واشنطن، في أول زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، بعد تسلمه منصبه.

وسبق لبينيت أن أعلن أنه سيتحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن حول سبل وقف ما وصفه بتقدم إيران السريع نحو تصنيع قنبلة نووية.