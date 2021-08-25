طالبان توافق على السماح لأفغان بمغادرة البلاد بعد 31 أغسطس

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت ألمانيا اليوم الأربعاء أنها تلقت ضمانة من حركة طالبان، بأنه سيكون بإمكان الأفغان الذي يحملون وثائق قانونية بمغادرة البلاد بعد المهلة النهائية المحددة في 31 أغسطس الجاري لاستكمال انسحاب القوات الأمريكية.

وأفاد الدبلوماسي الألماني المكلف بالتفاوض مع طالبان ماركوس بوتزل أن نائب رئيس المكتب السياسي للحركة في قطر شير محمد عباس ستانيكزاي «أكد لي أنه ستبقى لدى الأفغان الحاملين وثائق قانونية فرصة السفر على متن رحلات تجارية بعد 31 أغسطسالجاري».

وأوضح الموفد الخاص لألمانيا في أفغانستان أنه بحث خلال اللقاء في قطر «الضرورة الملحة»، بأن يكون هناك «مطار يعمل في كابول» كشرط مسبق لعمل المنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين في أفغانستان، والرحلات التجارية متوقفة منذ أن سيطرت طالبان على كابول في 15 أغسطس الجاري.