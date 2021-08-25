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اليابان: الأولوية لمواطنينا في عمليات الإجلاء من أفغانستان بواسطة طائراتنا

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اليابان: الأولوية لمواطنينا في عمليات الإجلاء من أفغانستان بواسطة طائراتنا اليابان: الأولوية لمواطنينا في عمليات الإجلاء من أفغانستان بواسطة طائراتنا

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قال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا إن اليابان تعتزم منح الأولوية للإجلاء الآمن للمواطنين اليابانيين وموظفي السفارة من أفغانستان باستخدام طائرات قوات الدفاع الذاتي.

وشدد على أن اليابان ستتعاون بشكل وثيق مع مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى ودول أخرى «لمنع أفغانستان من أن تصبح بؤرة للإرهاب مرة أخرى، ولتجنب أزمة إنسانية مستمرة هناك ولحماية حقوق المرأة».

وأضاف: «استقرار وتعافي الدولة ذات الأهمية الجيوسياسية يصب في مصلحة اليابان الوطنية بقوة».

ولدى سؤاله عما إذا كانت طوكيو مستعدة لقبول لاجئين من أفغانستان لم يقدم سوغا إجابة واضحة، واكتفى بالقول: «ستتعاون اليابان مع الدول الأخرى المعنية مع الوضع في الاعتبار الظروف التي تواجهها كل دولة».

هذا وأرسلت اليابان، بدءا من يوم الاثنين، ثلاث طائرات نقل تابعة لقوات الدفاع الذاتي، واحدة من طراز «سي-2» واثنتان من طراز «سي-130»، لإجلاء المواطنين اليابانيين والموظفين المحليين الذين عملوا في السفارة ووكالات التنمية اليابانية.

المصرى اليوم

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