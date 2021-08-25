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الدفاع التركية: الجيش بدأ سحب قواته من أفغانستان

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الدفاع التركية: الجيش بدأ سحب قواته من أفغانستان الدفاع التركية: الجيش بدأ سحب قواته من أفغانستان

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نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية عن وزارة الدفاع القول إن الجيش التركي بدأ الجلاء عن أفغانستان.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال على مدى أشهر إن تركيا قد تُبقي على وجود لها في مطار كابول إذا طُلب منها ذلك بعد سيطرة طالبان على أفغانستان.

لكن رويترز ذكرت في وقت سابق من اليوم الأربعاء أن حركة طالبان طلبت من تركيا مساعدة فنية لتشغيل مطار كابول بعد رحيل القوات الأجنبية لكنها تصر في نفس الوقت على انسحاب القوات التركية بالكامل لدى انقضاء مهلة محددة للمغادرة في نهاية أغسطس آب.

وكانت تركيا جزءا من بعثة حلف شمال الأطلسي في أفغانستان ولا يزال لديها مئات الجنود في مطار كابول.

المصرى اليوم

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