أكثر من 4 آلاف فرصة.. وظائف خالية في هيئات ومصالح حكومية بالقاهرة والمحافظات

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أعلنت العديد من الهيئات والمصالح الحكومية المصرية عن حاجتها للعديد من الوظائف لديها منها، الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والهيئة العامة لميناء دمياط والهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل ومديرية التربية والتعليم بالشرقية ومديرية التربية والتعليم بمطروح التابعتين لـ وزارة التربية والتعليم ومصلحة الجمارك المصرية التابعة لـ وزراة المالية، حيث تواصل المصري اليوم خدمة نشر العديد من الوظائف الخالية والتي يصل عددها هنا إلى أكثر من 4000 فرصة عمل للعديد من التخصصات.

وفيما يلي جميع تفاصيل الوظائف المطلوبة حاليًا من الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية المصرية.

1- أخصائي حاسبات ومعلومات (تعاقد)

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

الجهه التابع لها:

وزارة النقل

وصف الوظيفة:

الدعم الفني لمنظومات التحصيل الإلكتروني والتطبيقات وقواعد البيانات وشبكات المعلومات

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

لغة انجليزية

مهارات الحاسوب

مهارات حل المشاكل

القدرة على العمل بشكل جيد ضمن فريق

التفكير المنطقي والعقل التقني

مهارات التواصل الجيد

المهارات الفنية:

لغات البرمجة على مستوى الدخول

المعرفة بكيفية عمل أنظمة التشغيل والبرامج

المعرفة الافتراضية بمراكز البيانات ومفهوم السحابة

الإلمام المعرفي بجدران الحماية والأمن

أساسيات شبكات المعرفة

أجهزة المعرفة والبنية التحتية

شروط المؤهل:

بكالوريوس حاسبات ومعلومات- بكالوريوس هندسة (اتصالات- حاسبات)

التقدير:-جيد

(جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة)

المستندات المطلوبة:

(يتم الاطلاع على أصول المستندات عند التقديم)

1- صورة المؤهل الدراسي

2- صورة شهادة الميلاد رقم قومي

3- صحيفة الحالة الجنائية باسم الهيئة

4- بطاقة الرقم القومي

5- أربع صور شخصية

6- صورة شهادة الخدمة العسكرية

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/09/09

العدد المطلوب:

14

بيانات الإتصال:

105 شارع القصر العيني- القاهرة

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2- فني حاسب آلي وشبكات ومعلومات (تعاقد)

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة

المجموعة الوظيفية:

الوظائف الفنية

الجهه التابع لها:

وزارة النقل

وصف الوظيفة:

الإجادة التامة لكافة أنواع التركيبات والصيانة لكافة أنواع الأجهزة (حاسب آلي- أجهزة مكتبية- شبكات المعلومات- Data center hardware) بالإضافة إلى تحميل كافة أنواع البرمجيات للمستخدم

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

- لغة انجليزية

- القدرة على حل المشاكل

- مهارات التواصل الجيدة

- القدرة على العمل في فريق

المهارات الفنية:

القدرة على تجهيز وتركيب نقاط متكاملة باستخدام أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الضرورية مثل (أجهزة الطابعات والماسح الضوئي والمبدلات الشبكية وغيرها)

المتابعة والتحقق من أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الشبكية والمكتبية (الأقراص الصلبة، الماوس، لوحات المفاتيح.....إلخ) لضمان الأداء الوظيفي

تثبيت برمجيات الأجهزة والمستخدم وفقًا للاحتياج

صيانة الشبكات الداخلية بطرق لتحسين الأداء

القدرة على رفع كفاءة وصيانة أجهزة الحاسب الآلي من خلال تغيير المعدات إلى إصدارات أعلى

متابعة وإجراء عمليات استكشاف الأخطاء وإصلاحها لتحديد وحل المشكلات من خلال صيانة واستبدال المعدات

الحفاظ على سجلات الإصلاحات وجدول الصيانة لأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الشبكية والمكتبية

تحديد الاحتياجات لأجهزة الكمبيوتر والملحقات والأجهزة المكتبية وكذلك أجهزة الشبكات

القدرة على متابعة وصيانة دورية نظام المراقبة خلال الكاميرات الداخلية والخارجية

شروط المؤهل:

مؤهل متوسط أو فوق متوسط (تخصص حاسب آلي)

التقدير:- جيد

(جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة)

المستندات المطلوبة:

(يتم الاطلاع على أصول المستندات عند التقديم)

1- صورة المؤهل الدراسي

2- صورة شهادة الميلاد رقم قومي

3- صحيفة الحالة الجنائية باسم الهيئة

4- بطاقة الرقم القومي

5- أربع صور شخصية

6- صورة شهادة الخدمة العسكرية

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/09/09

العدد المطلوب:

14

بيانات الإتصال:

105 شارع القصر العيني- القاهرة

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3- مترجم (تعاقد)

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

الجهه التابع لها:

وزارة النقل

وصف الوظيفة:

يختص شاغل هذه الوظيفة بالقيام بأعمال الترجمة من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

اجتياز الاختبارات اللازمة عن طريق المقابلة الشخصية

المهارات الفنية:

اجادة أكثر من لغة

شروط المؤهل:

مؤهل عالي مناسب

التقدير :-جيد فأعلى

(جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة)

المستندات المطلوبة:

(يتم الاطلاع على اصول المستندات عند التقديم)

1- صورة المؤهل الدراسي

2- صورة شهادة الميلاد رقم قومي

3- صحيفة الحالة الجنائية باسم الهيئة

4- بطاقة الرقم القومي

5- اربع صور شخصية

6- صورة شهادة الخدمة العسكرية

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

بداية الإعلان:

2021/08/19

نهاية الإعلان:

2021/09/09

العدد المطلوب:

2

بيانات الإتصال:

105 شارع القصر العيني- القاهرة

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4- رئيس الإدارة المركزية لشئون المواني البرية

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة

المجموعة الوظيفية:

وظائف قيادية

الجهه التابع لها:

وزارة النقل

وصف الوظيفة:

-تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة المركزية لشئون المواني البرية -يختص شاغل هذه الوظيفة بالاشتراك في وضع السياسة العامة للهيئة والتخطيط العام لبرامج العمل للمواني وكذا التوجيه والتنسيق والمتابعة لجميع المواني التابعة للهيئة.

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

-اجتياز التدريب الذي تتيحه الهيئة لشغل الوظيفة وفقا لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية .

المهارات الفنية:

-قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها وتشخيص مشاكل العامل واقتراح حلها.

سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية قدرها عام على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الأدنى مباشرة أو قضاء مدة كلية مقدارها ثمانية عشر عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط المؤهل:

-مؤهل عال مناسب يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.

المستندات المطلوبة:

1-بيان الحالة معتمد موضحا به ( التأهيل العلمي والمؤهلات الأعلى – تقارير أو بيان كفاية الأداء عن السنوات السابقة – الخبرة النوعية والزمنية للوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم – الدورات التدريبية (مدتها ونوعها ومكانها) العلاوات التشجيعية – خطابات الشكر والتقدير – الجزاءات ان وجدت وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها ).

2-بيان بمقترح التطوير للوظيفة المعلن عنها طبقا للنموذج المعد من وزارة التخطيط.

3-القدرة على إجادة اللغات الأجنبية وعلى إجادة علوم الحاسب الآلى.

4-عدد (6) صور شخصية مقاس 4 x 6 حديثة

5-بيان عن ابرز انجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك

6-تقدم الطلبات والمستندات سالفة الذكر وتسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية في الموعد المحدد على أن تكون من أصل و(6) نسخ .

7-خطاب من الإدارة القانونية معتمد بعدم توقيع جزاءات وعدم الإحالة إلى المحكمة التأديبية

8-صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد كمبيوتر+ صورة بطاقة الرقم القومي.

9-صحيفة حاله جنائية باسم الهيئة .

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

بداية الإعلان:

2021/08/01

نهاية الإعلان:

2021/08/30

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

105 شارع القصر العيني – القاهرة

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5- رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

الهيئة العامة لميناء دمياط

المجموعة الوظيفية:

وظائف قيادية

الجهه التابع لها:

وزارة النقل

وصف الوظيفة:

تقع هذه الوظيفة على قمة الإدارة المركزية للموارد البشرية التابعة لنائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل.

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

-أن يكون مستوفيا لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها طبقاً لبطاقة الوصف.

-اجتياز التدريب اللازم في ضوء ما يحدده الجهاز وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

-اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

المهارات الفنية:

-القدرة العالية على القيادة والتوجيه.

-المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

-القدرة على استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة.

-القدرة العالية على التخطيط ورسم الخطط والبرامج ووضع السياسات والإجراءات بما يكفل تحقيق الأهداف.

-القدرة العالية على حل المشكلات وإدارة اللازمات واتخاذ القرارات في الوقت المناسب.

-القدرة على الإبداع والابتكار ومواكبة التغيير.

-امتلاك مستوى من مهارات الاتصال والتفاوض الفعال.

سنوات الخبرة:

-قضاء مدة بينية قدرها (عام) على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الأدنى مباشرة أو قضاء مدة كليه قدرها (ثمانية عشر عام) على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط المؤهل:

مؤهل عالي يتوائم مع نوع وطبيعة العمل.

التقدير: مقبول فأعلى

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

المستندات المطلوبة:

المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وانجازاته السباقة.

أن يقدم مقترحاً وافيا لتطوير الهيئة أو أحد أنشطتها لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته بما يحقق رضا المواطن على أن يراعاً في المقترح التطويرى أن يتضمن أهداف محددة زمنية قابل للقياس والتطبيق في حدود الإمكانيات المتاحة(طبقاً للنموذج المرفق).

بيـان حالـة معتمـد مـن جهة العمـل موضحـاً بـه التأهيل العلمي والعملي والخبـرة النوعية والزمنية والدورات التدريبية الحاصل عليها والعلاوات التشجيعية وخطابات الشكر والتقدير (سبع نسخ).

بيان بالمهارات والقدرات الخاصة بالقدرة على التجديد والابتكار والقيادة واتخاذ القرارت أو الحصول على مؤهلات علمية أعلى وإجـادة لغـات أجنبية والمعرفة بعلـوم الحاسب الآلـي أو سابقة العمل بالمنظمـات الدولية أو الإقليمية وإعداد البحوث والمذكرات الفنية- حل المشكلات وإدارة الأزمات ومهارات الاتصال والإقناع والعرض (سبع نسخ).

صورة المؤهل الدراسي (سبع نسخ).

صورة شهادة الميلاد (سبع نسخ).

صورة بطاقة الرقم القومي(سبع نسخ).

بيان حديث لصحيفة الحالة الجنائية (سبع نسخ).

عدد (6) صورة شخصية حديثة .

إقرارا ذمة مالية حديث (سبع نسخ).

صور شهادات الخبرة (سبع نسخ).

إفادة بعدم وجود جزاءات أو إحالة للمحاكمة التأديبية (سبع نسخ).

صورة من أخر تقريرين كفأه (سبع نسخ).

- لن تقبل الطلبات التي ترد بدون المستندات المطلوبة أو التي ترد بعد المواعيد المقررة أو التي تصل بالبريد العادي أو الإلكتروني.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية



نهاية الإعلان:

2021/09/21

العدد المطلوب:

1

بيانات الإتصال:

تقدم الطلبات باليد باسم السيد اللواء بحري أ.ح /رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، على النموذج المخصص لهذا الغرض للأمانة الفنية للجنة القيادات بمقر الإدارة المركزية للموارد البشرية لمدة ( شهر من تاريخ الإعلان أو النشر) مرفقا به المستندات المطلوبة من (سبع نسخ)،( تليفون: 2290933 / 057).

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6- مدرس (كلية الصيدلة )

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

جامعة المنوفية

المجموعة الوظيفية:

وظائف الكادرات الخاصة

الجهه التابع لها:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وصف الوظيفة:

عدد 3 مدرس بقسم الصيدلة الاكلينيكية عدد 1 مدرس بقسم الادوية والسموم

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

يشترط في من يتقدم لشغل احدى هذه الوظائف ان يكون مستوفيا الشروط الواردة بقانون تنظيم الجامعات وتعديلاته ولائحته التنفيذية

سنوات الخبرة:

يفضل من له خبره في التدريس

شروط المؤهل:

ان يكون المتقدم حاصلا على البكالوريوس من احدى كليات الصيدلة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972او ما يعادلها بتقدير عام جيد على الأقل.- ان يكون حاصلا على درجتى الماجستير والدكتوراه في نفس التخصص المطلوب من احدى كليات الصيدلة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972او ما يعادلها

التقدير:

جيد

المستندات المطلوبة:

جميع الشروط الواردة بهذا الاعلان على مسئولية الجهة

أصول كل من:- شهادة الميلاد كمبيوتر- الموقف من التجنيد ساريا – صحيفة الحالة الجنائية -عدد 6 صور شخصية حديثة – الشهادات الدراسية- صورة بطاقة الرقم القومي- ترخيص مزاولة المهنة –- شهادة تقدير سنوات الدراسة بالدرجات موضحا بها كل مادة على حده معتمدة ومختومة- شهادة الدكتوراه- شهادة الماجستير- ثلاثة نسخ من رسالة الدكتوراه وثلاث نسخ من رسالة الماجستير معتمدة ومختومة- وبالنسبة لمن يعمل بالحكومة أو القطاع العام يقدم موافقة صريحة من جهة العمل على التقدم للإعلان معتمد ومختوم مع بيان حالة بالتدرج العلمي والوظيفي معتمد ومختوم وبالنسبة لغير العاملين بالحكومة أو القطاع العام يقدم اقرار بعدم العمل- وهذا ولن يلتفت إلى الطلبات غير المستوفاة أو التي ترد بالبريد أو التي تقدم قبل أو بعد الموعد المحدد للإعلان .

بداية الإعلان:

2021/08/01

نهاية الإعلان:

2021/08/31

العدد المطلوب:

4

بيانات الإتصال:

تقدم الطلبات شخصيا باسم السيد الأستاذ/ أمين عام الجامعة بمقر ادارة الجامعة بالإدارة العامة لشئون هيئة التدريس بشبين الكوم مستوفاة طوابع الجامعة

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7- أعضاء هيئات تعليم بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالشرقية والإدارات التعليمية والمدارس مختلفة المراحل التعليمية التابعة للمديرية

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

مديرية التربية والتعليم بالشرقية

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

الجهه التابع لها:

محافظة الشرقية

وصف الوظيفة:

كما موضح بالملف

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

كما موضح بالملف

المهارات الفنية:

كما موضح بالملف

سنوات الخبرة:

كما موضح بالملف

شروط المؤهل:

مؤهل عالي تربوي أو مؤهل على مناسب بالإضافة إلى شهادة التأهيل التربوي

المستندات المطلوبة:

كما موضح بالملف

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهه.

نهاية الإعلان:

2021/08/28

العدد المطلوب:

1700

بيانات الإتصال:

مديرية التربية والتعليم بالشرقية تنسيق الوظائف الإشرافية بالمديرية تنسيق التعليم الفني بالمديرية والإدارات التعليمية التناسيق المختصة بالإدارات التعليمية

لجميع التفاصيل والشروط وطريقة التقديم لوظائف مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية: اضغط هنا

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8- أعضاء هيئات التعليم لمديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح والإدارات التعليمية والمدارس مختلفة المراحلة التابعة للمديرية

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

مديرية التربية والتعليم بمطروح

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

الجهة التابع لها:

محافظة مطروح

وصف الوظيفة:

كما موضح بالملف المرفق

(جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسؤولية الجهة).

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

كما موضح بالملف المرفق.

المهارات الفنية:

كما موضح بالملف المرفق.

سنوات الخبرة:

كما موضح بالملف المرفق.

شروط المؤهل:

كما موضح بالملف المرفق.

المستندات المطلوبة:

كما موضح بالملف المرفق .

بيانات الإعلان

نهاية الإعلان:

2021/09/15

بيانات الاتصال:

كما موضح بالملف المرفق

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9- إعلان رقم ( ٢) لسنة 2021

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

مصلحة الجمارك

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

الجهه التابع لها:

وزارة المالية

وصف الوظيفة:

تعلن مصلحة الجمارك المصرية بوزارة المالية عن حاجتها للتعاقد على الوظائف

(مهندس صيانة- مهندس اتصالات وإلكترونيات- باحث متابعة) لمدة عام كما موضح بالمرفق

(جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسؤولية الجهة)

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

كما موضح بالملف المرفق

المهارات الفنية:

كما موضح بالملف المرفق

شروط المتقدمين

العمر:

يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عامًا

شروط المؤهل:

كما موضح بالملف المرفق

المستندات المطلوبة:

كما موضح بالملف المرفق

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسؤولية الجهة

نهاية الإعلان:

2021/09/10

العدد المطلوب:

111

بيانات الاتصال:

كما موضح بالملف المرفق

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10- مهندس ثالث تخصصات مختلفة

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

الهيئة القومية لسكك حديد مصر(فصل1 الهيئة)

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

الجهه التابع لها:

وزارة النقل

وصف الوظيفة:

كما موضح بالملف المرفق. (جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة).

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

كما موضح بالملف

المهارات الفنية:

كما موضح بالملف

سنوات الخبرة:

كما موضح بالملف

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

بكالوريس هندسة تخصصات مختلفة/ التقدير :- جيد/ العمر :-كما موضح بالملف المرفق.

المستندات المطلوبة:

كما موضح بالملف

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/09/08

العدد المطلوب:

250

بيانات الإتصال:

كما موضح بالملف المرفق.

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11- فني رابع تخصصات مختلفة

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

الهيئة القومية لسكك حديد مصر(فصل1 الهيئة)

المجموعة الوظيفية:

الوظائف الفنية

الجهه التابع لها:

وزارة النقل

وصف الوظيفة:

كما موضح بالملف المرفق (جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة).

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

كما موضح بالملف

المهارات الفنية:

كما موضح بالملف

سنوات الخبرة:

كما موضح بالملف

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

كما موضح بالملف/ التقدير :-لا يقل عن 65 % / العمر :-كما موضح بالملف المرفق.

المستندات المطلوبة:

كما موضح بالملف

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/09/08

العدد المطلوب:

1500

بيانات الإتصال:

كما موضح بالملف المرفق.



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12- وظائف قيادية

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

الهيئة القومية لسكك حديد مصر(فصل1 الهيئة)

المجموعة الوظيفية:

وظائف قيادية

الجهه التابع لها:

وزارة النقل

وصف الوظيفة:

كما موضح بالملف المرفق

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

كما موضح بالملف المرفق

المهارات الفنية:

كما موضح بالملف المرفق

سنوات الخبرة:

كما موضح بالملف المرفق

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

كما موضح بالملف المرفق

المستندات المطلوبة:

كما موضح بالملف المرفق

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:

وظيفة خالية

نهاية الإعلان:

2021/09/04

العدد المطلوب:

11

بيانات الإتصال:

مقر الامانة الفنية للجنة الوظائف القيادية برئاسة الهيئة برسم السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة بمبنى محطة القاهرة- الدور الثانى – ميدان رمسيس على أن يتم إستيفاء نموزج طلب شغل الوظيفة .

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