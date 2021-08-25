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التعليم تشارك في مسابقة تطبيقات برامج مايكروسوفت لتنمية المهارات التكنولوجية

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التعليم تشارك في مسابقة تطبيقات برامج مايكروسوفت لتنمية المهارات التكنولوجية التعليم تشارك في مسابقة تطبيقات برامج مايكروسوفت لتنمية المهارات التكنولوجية

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شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ممثلة في قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات بالإدارة العامة للتعليم الإلكترونى، في المسابقة الدولية في مجال تطبيقات برامج مايكروسوفت (Championship MOS World ) بالتعاون مع شركة Certiport، وذلك إيمانًا بالدور الذي تقوم به الوزارة في إثراء ونشر ثقافة التحول الرقمي وتنمية مهارات الطلاب التكنولوجية وتعزيز قدرتهم على الإبداع.

وتعد هذه المسابقة من أكبر المسابقات على مستوى العالم في الحاسب الآلى والتي تقام في أغسطس من كل عام في الولايات المتحدة الأمريكية وتستهدف المسابقة الطلاب من سن 13 إلى سن 18 عامًا بالمراحل التعليمية المختلفة، ويشارك بها أكثر من 150 دولة للتنافس لاختيار أفضل 50 طالبًا على مستوى العالم بحصول الطالب على أعلى درجة في الاختبار وأقل وقت لاجتياز الاختبار.

وأوضحت الوزارة أنه تم إجراء المرحلة الأولى على مستوى الجمهورية والتي اشترك بها مايقرب من 4000 طالب تم تصفيتهم إلى 2000 طالب وتم اختبارهم في النصف الأول من شهر أغسطس الجاري بالمديريات، وتم اختيار أفضل 100طالب على مستوى الجمهورية من حيث أكبر درجة تم الحصول عليها في أسرع وقت لتبدأ المرحلة النهائية والتي يتم فيها استضافة الطلاب الفائزين في المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر .

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إجراء اختبارات للتصفيات النهائية لاختيار أفضل 10 طلاب في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 25 من أغسطس حتى يوم الجمعة 27 من أغسطس الجارى.

المصرى اليوم

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