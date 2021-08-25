الجامعات الأهلية.. التعليم العالي تكشف نظام التنسيق وطرق التقديم

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كشف الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، خطوات التقديم إلى الجامعات الأهلية.

وأوضح عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد أن تنسيق الجامعات الأهلية مختلف، ويعتمد على تقديم المستندات إلكترونيا لتحديد مقر إجراء الاختبار الذي سيكون إلكترونيا، ثم تأتي مرحلة تقديم الرغبات، مشيرا إلى أن التقديم للجامعات الخاصة سيبدأ عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية.

وتابع «ما يقرب من 112 ألف طالب سجلوا بتنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية حتى الآن»، مؤكدا أن آخر موعد لتعديل الرغبات سيكون السابعة مساء الغد.

وتوقع عبدالغفار إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومة خلال مدة تتراوح من 48 ساعة حتى 72 ساعة، متابعا «طالما مجاميع طلاب الثانوية العامة ينخفض الحد الأدنى».