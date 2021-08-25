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وزير الدفاع ونظيره الروسي يوقعان بروتوكول تعاون في المجالات العسكرية والأمنية

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وزير الدفاع ونظيره الروسي يوقعان بروتوكول تعاون في المجالات العسكرية والأمنية وزير الدفاع ونظيره الروسي يوقعان بروتوكول تعاون في المجالات العسكرية والأمنية

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نشر المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، العقيد غريب عبدالحافظ غريب، جانب من لقاءات الفريق أول ‌‎محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج ‏الحربى خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية الإتحادية والتى إلتقى خلالها ا‏ سيرجى ‏شويجو وزير الدفاع الروسى حيث أجريت له مراسم إستقبال رسمية بمقر ‏وزارة الدفاع الروسية وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.‏

وعقب مراسم الإستقبال ترأس الوزيران جلسة مباحثات تناولت آخر المستجدات على الساحتين ‏الإقليمية والدولية كما تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك في ضوء مجالات ‏التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين .‏

ومن جانبه أشار وزير الدفاع الروسى إلى حرص بلاده على تعزيز التعاون مع كونها دولة محورية وحليف إستراتيجى مهم بمنطقة الشرق الأوسط .

وفى نهاية إجتماعات الجلسة العامة الختامية وقع وزيرا الدفاع لكلا الدولتين بروتوكول تعاون مشترك في مختلف المجالات العسكرية والأمنية.

وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي يلتقي نظيره الروسي سيرجي شويجو خلال زيارته لموسكو
وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي يلتقي نظيره الروسي سيرجي شويجو خلال زيارته لموسكو
وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي يلتقي نظيره الروسي سيرجي شويجو خلال زيارته لموسكو
وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي يلتقي نظيره الروسي سيرجي شويجو خلال زيارته لموسكو

المصرى اليوم

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