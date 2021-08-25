الإذاعية إيناس جوهر: «بحمد ربنا إني معنديش ولاد من اللي بشوفه من الشباب»

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قالت الإذاعية الكبيرة إيناس جوهر إنها «تحمد الله تعالى على أنها لا يوجد لديها أبناء بسبب المشاكل الكبيرة التي تشاهدها الآن من جانب الشباب».

تابعت جوهر خلال حلقة اليوم الأربعاء من برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبدالغني وسهير جودة على قناة «CBC»، أن «عملها لا علاقة له بالموضوع بل أنها تزوجت مرتين ولم تكن سعيدة فلم تفكر في الإنجاب حتى لا «تشردهم»، متعجبة من أن بعض الشباب الآن يتزوجون لمجرد الإنجاب وبعدها يحدث الطلاق، وهذا ليس بمنطق».

أوضحت الإذاعية أنها تعشق هند رستم لأنها رأت فيها البساطة رغم العظمة حولها وهي دائمًا تستقبل الآخرين بشكل جيد وتحب الكلاب وهذا معناه أنها إنسانة، مشيرةً إلى أنها كانت ستجري حوارًا مع الدكتور تحسين الحديدي في برنامج «ضيف الفطار» المذاع على إذاعة الشرق الأوسط، وذهبت لإحضاره ووقعت في الزحام وكان معها زميلها عمرو عبدالحميد وتم فتح الهواء وبدأ الحوار مع الضيف أثناء تحركهم في السيارة، وهذا كان حوارًا من وحي اللحظة.

كشفت أنها تعرضت لوعكة صحية مؤخرًا ولم تكن وحدها بل كان معها أصدقائها والأهل، موضحةً أن البعض ادعى إصابتها بفيروس كورونا وهذا غير صحيح.