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أعلن لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تضامنهم مع زميلهم وقائدهم بالفريق محمود عبد الرحيم جنش حارس المرمي ضد قرار الفرنسي باتريس كارتيرون بمنع اللاعب من الحضور الي النادي او المشاركة في التدريبات رغم انتهاء الأزمة الأخيرة بتقريب وجهات النظر بين الطرفين .

وفوض لاعبو الزمالك خلال جلسة جمعتهم اليوم عقب المران محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبد الشافي وحازم إمام للتوسط وعقد جلسة مع اللجنة المؤقتة لادارة النادي برئاسة حسين لبيب في حضور كارتيرون لاعادة جنش لصفوف الفريق حتي يتسني له الاحتفال بدرع الدوري الممتاز في المباراة المقبلة أمام البنك الأهلي.

وامهل لاعبو الفريق اللجنة والمدير الفني مهلة 48 ساعة قبل المباراة الأخيرة لاحتواء الأزمة ولم شمل الفريق واعادة جنش للتدريبات مرة ثانية والاكتفاء بمعاقبته ماليا وفقا للائحة .

وكان لاعبو الزمالك قد اصيبوا بصدمة اليوم الاربعاء بسبب القرار الغريب والمفاجئ من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بمنع محمود عبد الرحيم جنش حارس وقائد الفريق من حضور المران اليوم رغم انتهاء سوء الفهم بينهما بعد الأزمة الأخيرة خصوصا بعدما خرج كارتيرون نفسه في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الإنتاج ووصف تصرف جنش بانه أمر طبيعي في كرة القدم بعد استعاد أي لاعب من التشكيلة الأساسية .