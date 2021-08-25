رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب يزور مصابي حادث دسوق

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حرص الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب على زيارة المصابات من فريق كرة السرعة بمستشفى شبين الكوم بالمنوفية للاطمئنان على الفريق والتعرف على احتياجاتهن والوقوف على آخر تطورات حالتهن الصحية.

وجاءت زيارة الدكتور محمود حسين بجانب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار عمرو حسين رئيس اتحاد كرة السرعة، حيث التقى مع الفريق المعالج للمصابات بالمستشفى ولقاء أهالي المصابات.

أوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة للمصابات وأهاليهن أن حزب مستقبل وطن يتابع وبكل اهتمام حالتهن الصحية رالتأكبد على استعداد الحزب لتسخير كافة الإمكانات الطبية على أعلى مستوى لجميع الحالات المصابة، موضحا أنه بحكم رئاسته للجنة الشباب والرياضة فهو يتابع بكل اهتمام منذ اللحظة الأولى للحادث مع وزير الشباب وكافة الجهات المعنية ويقف دائما على كل التفاصيل الخاصة بالمصابات وحالتهن الصحية.

أشار الدكتور محمود حسين إلى أن نواب حزب مستقبل وطن في مجلس النواب من كفر الشيخ والمنوفية كانوا أوائل من تواجد بالمستشفى للاطمئنان على المصابات والتوجيه بأفضل رعاية صحية لهن وتلبية كل احتياجاتهن وعائلاتهن.

أشاد محمود حسين بدور الدولة المصرية ممثلا في وزارة الشباب والرياضة مثمنا قرار الحكومة بصرف معاش شهري لكل من تعرضن لإعاقة جسدية جراء الحادث الأليم.