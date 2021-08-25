أخبار عاجلة

قطع المياه عن مناطق في القاهرة والجيزة اليوم وغدا لمدة تصل إلى 14 ساعة (المناطق والمدة) -
رئيس مدينة دسوق يعاين موقع لإقامة مكتب بريد بالجهود الذاتية -
"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا -
وزيرة الثقافة تشهد عرض المظ وسي عبده.. وتؤكد: فن المسرح أحد وسائل توثيق تاريخ المبدعين -
يثير تساؤلات الجماهير .. لقاء يجمع رامي مالك وياسمين صبري في مهرجان فينيسيا (فيديو) -
«التهرب الجمركي بالأقصر» تضبط كمية من السجائر الأجنبية الغير خالصة الضرائب والرسوم -
أوباما: تلقيت 3 عروض من السعودية وقطر .. وأتمنى انضمام عبدالله السعيد للزمالك -
رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع ثنائي دجلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الاتفاق يصل أبها.. ويختتم تحضيراته على ملعب ضمك

Print
الاتفاق يصل أبها.. ويختتم تحضيراته على ملعب ضمك الاتفاق يصل أبها.. ويختتم تحضيراته على ملعب ضمك
استعدادًا لمواجهة أبها "دوريًّا"

الاتفاق يصل أبها.. ويختتم تحضيراته على ملعب ضمك

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تحضيراته، اليوم الأربعاء، على ملعب نادي ضمك بخميس مشيط، قبل مواجهة مضيفه فريق أبها ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لدوري المحترفين لموسم 2021/ 22.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل على تمارين لياقية خفيفة، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم المران بتنفيذ عدد من اللاعبين الكرات الثابتة والمتحركة على حراس المرمى.

وفي سياق متصل انتظمت قائمة الاتفاق المختارة في أحد فنادق خميس مشيط قبل موعد مواجهة أبها عند الساعة 7:05 من مساء يوم غدٍ الخميس على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز بالمحالة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

فيديو مروع.. جنود الحوثي يطلقون النار على مسنة ويقتلونها أمام أبنائها

فيديو مروع.. جنود الحوثي يطلقون النار على مسنة ويقتلونها أمام أبنائها

الوفد الأممي للمملكة يرأس الاجتماع الافتراضي للمجلس الاستشاري لمركز مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة

الوفد الأممي للمملكة يرأس الاجتماع الافتراضي للمجلس الاستشاري لمركز مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة