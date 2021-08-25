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"مرور الطائف" يعلن إغلاق طريق المطار باتجاه الشمال جزئيًّا لمدة شهر

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من ٢٠ محرم حتى ١٩ صفر.. لإنشاء أعمال التدعيم لشبكة الصرف

أعلنت إدارة مرور محافظة الطائف، بالتنسيق مع شركة المياه الوطنية، أنه سيتم إغلاق طريق المطار باتجاه الشمال جزئيًّا.

وتفصيلاً، أوضح حساب "المرور" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه سيتم إغلاق طريق المطار جزئيًّا من‫ جسر الصيانة باتجاه الشمال، ابتداء من ٢٠ محرم حتى ١٩ صفر ١٤٤٣هـ؛ وذلك لإنشاء أعمال التدعيم لشبكة الصرف الصحي بمدينة الطائف.

‏وأهاب المرور بمستخدمي الطرق لاستخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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