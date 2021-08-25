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الليلة الكبيرة والسيرك القومي يواصلان عروضهما في ساحة الهناجر

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الليلة الكبيرة والسيرك القومي يواصلان عروضهما في ساحة الهناجر الليلة الكبيرة والسيرك القومي يواصلان عروضهما في ساحة الهناجر

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يواصل برنامج «صيف الإنتاج الثقافى» الذي ينظمه قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، تقديم أوبريت «الليلة الكبيرة»، وفقرات من فنون «السيرك القومى»، يوميا في الثامنة مساء حتى الأول من سبتمبر المقبل، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون .

حيث يشارك البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، برائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوي أوبريت «الليلة الكبيرة» من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، ديكور مصطفى كامل، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر وإخراج صلاح السقا .

كما يواصل السيرك القومى، بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، تقديم مجموعة من الفقرات الفنية منها «الساحر، المهرج، الجونجلير، الدودة الشقية، التنشين بالخناجر»، تحت إشراف الفنان وليد طه مدير عام السيرك القومى .

يشار إلى أن برنامج «صيف الإنتاج الثقافى» يقام في الفترة من ٢٢ يوليو الماضى حتى ١٦ سبتمبر المقبل، ويتضمن على مدار فترته فقرات فنية وغنائية أخرى، وعروض مسرحية للأطفال يقدمها البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، والبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، وفرقة مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور، بسعر تذكرة ٣٠ جنيه، مع تنفيذ الاجراءات الاحترازية للحد من خطر ، والالتزام بنسبة القوة الاستيعابية المقررة، حرصا على الجمهور والعاملين بالقطاع.

المصرى اليوم

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