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التحقيق مع 71 طبيبًا وممرضة وإداريًا تغيبوا عن العمل في كفر شكر

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التحقيق مع 71 طبيبًا وممرضة وإداريًا تغيبوا عن العمل في كفر شكر التحقيق مع 71 طبيبًا وممرضة وإداريًا تغيبوا عن العمل في كفر شكر

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تابع الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس رئيس مركز ومدينة كفر شكر، حملات متابعة تقديم الخدمات الصحية وعلاج المرضى بالمستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المدينة.

وقال رئيس المدينة، في بيان، الأربعاء، إنه تم المرور على مستشفي كفر شكر المركزي ومتابعة مدى انتظام العمل بالأقسام الطبية.

وتبين من خلال لجنة المتابعة غياب 42 طبيبا عن العمل وغياب 15 إداريا و14 من أطقم التمريض، واتُخذت الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات لراحة وخدمة المرضى.

وأكد رئيس المدينة أننا «نعمل على تحسين الخدمات الطبية، ونتابع باستمرار مدى الالتزام بتقديم الخدمات الطبية وتواجد الأطباء والتمريض لاستقبال المرضى وتوقيع الكشف الطبي عليهم وتقديم العلاج اللازم لهم».

المصرى اليوم

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