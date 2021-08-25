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وجه مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح التهنئة لنادي الزمالك مجلس إدارته برئاسة الكابتن حسين لبيب وجهاز فني ولاعبين وجماهير بعد التتويج بلقب الدوري هذا الموسم.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب أن الزمالك يستحق عن جدارة التتويج بلقب الدوري وعلى جماهيره أن تفرح باللقب بعد موسم شاق على كل الأندية.

وأضاف فتحي أن المنافسة القوية هذا الموسم على اللقب تزيد من شعور الانتصار موجها التحية لمنظومة نادي الزمالك مجلس إدارة ولاعبين وجهاز فني على ما قدموه على مدار الموسم من جهد.