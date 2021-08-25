أخبار عاجلة

قطع المياه عن مناطق في القاهرة والجيزة اليوم وغدا لمدة تصل إلى 14 ساعة (المناطق والمدة) -
رئيس مدينة دسوق يعاين موقع لإقامة مكتب بريد بالجهود الذاتية -
"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا -
وزيرة الثقافة تشهد عرض المظ وسي عبده.. وتؤكد: فن المسرح أحد وسائل توثيق تاريخ المبدعين -
يثير تساؤلات الجماهير .. لقاء يجمع رامي مالك وياسمين صبري في مهرجان فينيسيا (فيديو) -
«التهرب الجمركي بالأقصر» تضبط كمية من السجائر الأجنبية الغير خالصة الضرائب والرسوم -
أوباما: تلقيت 3 عروض من السعودية وقطر .. وأتمنى انضمام عبدالله السعيد للزمالك -
رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع ثنائي دجلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

المقاولون العرب مهنئا بالدوري : لقب مستحق وجمهور يستاهل يفرح

Print
المقاولون العرب مهنئا الزمالك بالدوري : لقب مستحق وجمهور يستاهل يفرح المقاولون العرب مهنئا بالدوري : لقب مستحق وجمهور يستاهل يفرح

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

وجه مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح التهنئة لنادي مجلس إدارته برئاسة الكابتن حسين لبيب وجهاز فني ولاعبين وجماهير بعد التتويج بلقب الدوري هذا الموسم.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب أن الزمالك يستحق عن جدارة التتويج بلقب الدوري وعلى جماهيره أن تفرح باللقب بعد موسم شاق على كل الأندية.

وأضاف فتحي أن المنافسة القوية هذا الموسم على اللقب تزيد من شعور الانتصار موجها التحية لمنظومة نادي الزمالك مجلس إدارة ولاعبين وجهاز فني على ما قدموه على مدار الموسم من جهد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ناصر منسي يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الزمالك

ناصر منسي يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الزمالك

مدحت صالح وصلاح عبدالله عن فوز الزمالك بالدوري: يا زمالك يا مدرسة لعب وفن وهندسة

مدحت صالح وصلاح عبدالله عن فوز الزمالك بالدوري: يا زمالك يا مدرسة لعب وفن وهندسة

حسين لبيب: لم أشعر أبدًا بالمؤامرة ضد نادي الزمالك

حسين لبيب: لم أشعر أبدًا بالمؤامرة ضد نادي الزمالك

أوباما يوضح حقيقة رحيله عن الزمالك

أوباما يوضح حقيقة رحيله عن الزمالك