«بوكيتينو» يستقر على رحيل ثلاثى «سان جيرمان»

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كشف تقرير صحفى فرنسى عن اقتراب 3 لاعبين من الرحيل عن باريس سان جيرمان فى الميركاتو الصيفى الجارى.

وأبرم باريس سان جيرمان 5 تعاقدات من العيار الثقيل هذا الصيف، وهم ليونيل ميسى وسيرجيو راموس وأشرف حكيمى وجيانلويجى دوناروما وجورجينيو فينالدوم.

وبحسب صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، فإن وصول مثل هؤلاء اللاعبين فى وجود كيليان مبابى ونيمار دا سيلفا، سيجبر الفريق على التخلى عن بعضٍ من لاعبيه الحاليين.

وأضافت أن سان جيرمان يضم حاليًا 29 لاعبًا، وهو رقم لا يمكن لأى فريق تحمله، كما أشارت إلى أن الثلاثى الأقرب للرحيل، واستقر عليهم بالفعل المدرب ماوريسيو بوكيتينو، هم: «لايفن كورزاوا، ورافينيا ألكانتارا، وبابلو سارابيا».

وأوضحت أن الثنائى كورزاوا وسارابيا لم يتجاوزا 15 دقيقة فى أول 3 مباريات لباريس فى الدورى هذا الموسم، رغم غياب ميسى ونيمار وماركينيوس وراموس، ومن المؤكد أن فرصهما ستكون أقل عندما يعود الرباعى.

فى سياق متصل، أفاد تقرير صحفى فرنسى بحدوث تطورات جديدة فى ملف الفرنسى كيليان مبابى، نجم باريس سان جيرمان.

باريس سان جيرمان يسعى لإتمام صفقات سوبر فى الميركاتو الصيفى

وارتبط اسم مبابى بالرحيل عن سان جيرمان والانتقال لريال مدريد هذا الصيف، فى ظل تبقى موسم واحد فى عقده ورغبته فى عدم التجديد، إلا أن باريس عارض الأمر وتمسك به.

وبحسب إذاعة «راديو مونت كارلو» الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان أصبح منفتحًا على بيع مبابى قبل نهاية الميركاتو الصيفى الحالى. وأضاف التقرير أن قرار سان جيرمان جاء بعد رفض مبابى التجديد لمدة 5 سنوات، مع زيادة كبيرة فى الراتب تجعله ثالث أعلى راتب فى الفريق بعد ليونيل ميسى ونيمار.

وأوضح أن باريس سان جيرمان فى انتظار تلقى عرض رسمى من ريال مدريد لدراسته، استعدادًا للموافقة عليه، ونقل اللاعب إلى سانتياجو برنابيو.

وأشار التقرير إلى أن البديل الأقرب لخلافة كيليان مبابى، صاحب الـ22 عامًا، فى باريس سان جيرمان، سيكون البرازيلى ريتشارليسون، مهاجم إيفرتون.

وبعد جدل طويل منذ نهاية الموسم الماضى بشأن مستقبله، ربما يكون النجم الفرنسى كيليان مبابى أقرب من أى وقت مضى من الخروج من باب «حديقة الأمراء» صوب العاصمة الإسبانية مدريد.

وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن ريال مدريد وضع استراتيجية لضم مبابى هذا الصيف، مكونة من شرطين، الأول هو رفض المهاجم تجديد عقده مع باريس، والثانى انتظار إشارة من مسؤولى النادى الفرنسى ببيع اللاعب، وقد تحقق الشرطان بالفعل.

وأضافت الصحيفة المقربة من ريال مدريد أن الميرنجى اهتم بكل التفاصيل المتعلقة بالصفقة، من إشارات ومكالمات وسوء فهم محتمل، ولم يسمح لأى شخص بالتدخل وخلق أى نزاع قد يعرقل مساعيه فى هذه الصفقة.

وأشارت ماركا إلى أن كل جهود ريال مدريد فى الآونة الأخيرة كانت تتركز على ضم مبابى، وليس أى لاعب آخر، مما جعل الميرنجى يرفض فكرة عودة البرتغالى كريستيانو رونالدو، رغم أنها متاحة، كما تجاهل وجود مينو رايولا وكيل هالاند فى مدريد.

وشددت الصحيفة على أن مبابى قاوم كل العروض وواجه الضغط الجماهيرى من أجل الانتقال لريال مدريد، وبالتالى لن يخذل النادى الملكى النجم الفرنسى، وسيتدخل لإحضاره من باريس.