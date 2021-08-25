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« بوجبا»: الفوز بالألقاب أهم من الأرقام القياسية

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« بوجبا»: الفوز بالألقاب أهم من الأرقام القياسية « بوجبا»: الفوز بالألقاب أهم من الأرقام القياسية

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يرى الفرنسى بول بوجبا، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى مانشستر يونايتد الإنجليزى، أن تحقيق الأرقام القياسية لن يعنى أى شىء، فى حال لم يتوج مانشستر يونايتد بالألقاب.

وعادل مانشستر يونايتد الرقم القياسى لأرسنال من خلال تفادى الهزيمة فى 27 مباراة متتالية خارج ملعبه فى البريميرليج، وذلك بعد التعادل يوم الأحد الماضى أمام ساوثهامبتون (1- 1).

وقال بوجبا، فى تصريحات نقلتها صحيفة «ذا صن» البريطانية: «الرقم عظيم، لكن أفضل الفوز بالدورى على أن أحظى بهذا الرقم. الأمر جيد وإيجابى، وفى المرة المقبلة نرغب فى أن نملك الرقم الخاص بالفوز خارج أرضنا».

وأضاف: «سيكون ذلك أفضل، وليس التعادل، خاصة عند معرفتنا بقدرتنا على الفوز بتلك اللقاءات، كنا نستحق ما هو أكثر، لكن علينا أيضًا إظهار ما هو أكثر فى أرض الملعب، فبعد الهدف انخفض مستوانا وفقدنا السيطرة»، مضيفًا: «بالطبع نحن سعداء لعدم الخسارة، لكننا خسرنا نقطتين وفى نهاية الموسم سندرك مدى أهميتهما».

وعن مواجهة ولفرهامبتون يوم الأحد المقبل، قال بوجبا: «المباراة المقبلة خارج أرضنا، ونقاطها مهمة للغاية، ولا نرغب فى التفريط بها».

المصرى اليوم

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