«برشلونة» يتوصل لاتفاق مع «بوسكيتس» و«روبرتو» لتخفيض راتبيهما

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توصل مسؤولو نادى برشلونة الإسبانى إلى اتفاق مع الثنائى سيرجيو بوسكيتس وسيرجى روبرتو، لاعبى الفريق الأول لكرة القدم، بشأن تخفيض راتبيهما، فى الفترة الجارية.

وكان برشلونة قد طلب من رباعى الفريق جيرارد بيكيه وجوردى ألبا، بالإضافة إلى بوسكيتس وروبرتو، تخفيض رواتبهم كى يضبط النادى الحد الأقصى للرواتب الذى وضعته رابطة الليجا، وهو ما تم بالفعل مع الثنائى بيكيه وألبا.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن مسؤولى برشلونة استقبلوا وكيل بوسكيتس وروبرتو، فى الساعات الماضية، من أجل عقد اتفاق نهائى. وأوضحت الصحيفة أنه بالنسبة لسيرجيو بوسكيتس فإن الاتفاق سيكون مشابهًا إلى حد كبير للاتفاق الذى عُقد مع ألبا الذى وافق على تخفيض راتبه بنسبة 25%، بينما سيؤجل حصوله على جزء من أجره المتبقى حتى 2024.

كما يرحب روبرتو، الذى ينتهى عقده فى صيف 2022، بالتمديد لعامين آخرين، وتخفيض راتبه فى الموسم الحالى أيضًا.

وفى السياق ذاته، دخل نادى لايبزيج الألمانى فى مفاوضات مع برشلونة، من أجل الحصول على إلياكس موريبا، لاعب البلوجرانا، قبل نهاية الميركاتو الصيفى. وينتهى عقد إلياكس موريبا، صاحب الـ18 عامًا، مع برشلونة بنهاية الموسم الجارى، كما أن اللاعب يرفض التوقيع على عقود جديدة. وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فقد قدم لايبزيج عرضًا مبدئيًا يبلغ حوالى 6.5 مليون يورو، وهو مبلغ بعيد جدًا عن الذى حدده برشلونة، والذى يصل إلى 20 مليون يورو. وأضافت أن مسؤولى النادى الكتالونى ليس لديهم نية للتفاوض حول سعر موريبا، وسيواصل اللاعب التدريب مع فريق الشباب وسيشاهد جميع المباريات من المدرجات إذا لم يأتِ بعرض مقنع.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك إصرارًا على أنه لا تساهل مع لاعب سيكون حرًا فى الصيف المقبل، لأنهم يعتقدون أن ممثليه اتفقوا بالفعل على مصيره الجديد. ولا يتوقع برشلونة أن لايبزيج سيحسن عرضه، لأن موريبا سيكون متاحًا بشكل مجانى بالفعل فى صيف 2022.

ومع ذلك، فإن الشىء الوحيد الذى يمكن أن يحرك لايبزيج هو أن اللاعب عندما يكون متاحًا مجانًا سيكون لديه عروض من البريميرليج، وسيفضل اللعب لأحد الفرق الإنجليزية.

وفى السياق ذاته، لايزال موريبا مستبعدًا من المشاركة مع الفريق الأول، ويتدرب مع الفريق الرديف لأنه لم يقبل عرض التجديد الذى قدمه له برشلونة. ويشعر موريبا باستياء من النادى، ويعتبر المعاملة التى يتلقاها من برشلونة غير محترمة، حيث صرح بذلك للعديد من الموظفين والمديرين التنفيذيين فى البارسا. من ناحية أخرى، انتظم اللاعب الشاب أنسو فاتى فى تدريبات برشلونة، حيث عاد إلى مران الفريق الكتالونى الجماعية، استعدادًا لمواجهة خيتافى، المقرر لها الأحد المقبل، فى تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت «القاهرة» على ملعب «كامب نو». وعاد فاتى مرة أخرى بعد غياب طويل دام 10 أشهر بعد إصابته فى الغضروف المفصلى للركبة واحتياجه أكثر من عملية جراحية منذ نوفمبر عام 2020.