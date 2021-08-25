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صفقة تبادلية منتظرة بين «يوفنتوس» و«مانشستر سيتى» بطلها «رونالدو»

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صفقة تبادلية منتظرة بين «يوفنتوس» و«مانشستر سيتى» بطلها «رونالدو» صفقة تبادلية منتظرة بين «يوفنتوس» و«مانشستر سيتى» بطلها «رونالدو»

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كشفت تقارير صحفية إيطالية عن احتمالية عقد صفقة تبادلية بين ناديى يوفنتوس الإيطالى ومانشستر سيتى الإنجليزى، سيكون بطلها النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو.

وأكدت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية أن الجميع فى تورينو لا يستبعد أن يرحل النجم رونالدو عن صفوف البيانكونيرى لكى يخوض تجربة جديدة فى مسيرته، موضحة أن مانشستر سيتى هو الأبرز هذه الفترة من أجل التعاقد مع الدولى البرتغالى.

وأضافت أنه فى حال رحيل «رونالدو» عن صفوف السيدة العجوز، فإن النادى الإيطالى سيطلب فى المقابل التعاقد مع المهاجم البرازيلى جابريال جيسوس من مانشستر سيتى.

وتابعت: «لا يوجد استبعاد كذلك فى أن يستمر كريستيانو رونالدو مع البيانكونيرى، خصوصًا أن عقده ينتهى فى يونيو 2022 ويتحصل على راتب سنوى يصل إلى 31 مليون يورو صافية من الضرائب».

المصرى اليوم

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