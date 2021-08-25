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بعد أزمة رسوم التصوير.. نقيب الممثلين يكشف تفاصيل اجتماعه مع محافظ القاهرة

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بعد أزمة رسوم التصوير.. نقيب الممثلين يكشف تفاصيل اجتماعه مع محافظ القاهرة بعد أزمة رسوم التصوير.. نقيب الممثلين يكشف تفاصيل اجتماعه مع محافظ القاهرة

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كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل اجتماعه مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بشأن رسوم التصوير السينمائي والدرامي في شوارع المحافظة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «اجتمعت مع محافظ القاهرة بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والذي أكد إعادة تقييم قيمة الرسوم المعلنة بما يتفق مع طبيعة العمل، مع إعلان دعمه الكامل للسينما والدراما»، موجها الشكر لمحافظ القاهرة على تفهمه ودعمه لصناع السينما.

وتابع أشرف زكي «محافظة القاهرة ستقر رسوما، لكن ستكون قيمته مناسبة لنا، نحن لسنا معترضين على دفع رسوم لكن بما لا يعيق العملية الإنتاجية»، مؤكدا أن الأعمال الدرامية تلعب دورا في الترويج للبلد.

ووجه رسالة إلى صناع الدراما قائلا «أبشركم بتقديم دعم كامل من محافظة القاهرة، ومن المقرر عقد جلسة تفصيلية مع محافظ القاهرة بشأن قيمة الرسوم».

المصرى اليوم

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