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"الحربي" يرفع إعداد أخضر الناشئين في معسكر الرياض

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"الحربي" يرفع إعداد أخضر الناشئين في معسكر الرياض "الحربي" يرفع إعداد أخضر الناشئين في معسكر الرياض
تحضيراً لكأس آسيا

عمد المدير الفني للمنتخب الوطني السعودي لكرة القدم ( تحت 17 عاماً ) عبدالوهاب الحربي إلى تطبيق اللاعبين لمران تكتيكي على الضغط العالي وسرعة التحول الدفاعي.

جاء ذلك خلال الحصة التدريبية التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن المعسكر الإعدادي في الرياض، والذي يمتد حتى التاسع من شهر سبتمبر المقبل، في إطار المرحلة الرابعة من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عاماً 2023.

يُذكر أن هذا المعسكر جاء بعد سلسلة من التجمعات الاستكشافية، والتي أعقبها 3 معسكرات إعدادية، وذلك في خطة طويلة المدى تحضيراً لكأس آسيا تحت 17 عاماً 2023.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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