أخبار عاجلة

ناصر منسي يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الزمالك -
الإسماعيلي ينهي الاتفاق مع إيهاب جلال بشأن تجديد عقده -
بهاء سلطان يشعل المسرح الروماني بالساحل الشمالي .. ومذيعة الحفل تقدمه باسم «إيهاب» (صور) -
رئيس مدينة دسوق يعاين موقع لإقامة مكتب بريد بالجهود الذاتية -
"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا -
وزيرة الثقافة تشهد عرض المظ وسي عبده.. وتؤكد: فن المسرح أحد وسائل توثيق تاريخ المبدعين -
يثير تساؤلات الجماهير .. لقاء يجمع رامي مالك وياسمين صبري في مهرجان فينيسيا (فيديو) -
«التهرب الجمركي بالأقصر» تضبط كمية من السجائر الأجنبية الغير خالصة الضرائب والرسوم -
أوباما: تلقيت 3 عروض من السعودية وقطر .. وأتمنى انضمام عبدالله السعيد للزمالك -
رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع ثنائي دجلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مسؤول أمريكي يحذِّر من هجوم لـ"داعش" على حشود الأفغان خارج مطار كابول

Print
مسؤول أمريكي يحذِّر من هجوم لـ"داعش" على حشود الأفغان خارج مطار كابول مسؤول أمريكي يحذِّر من هجوم لـ"داعش" على حشود الأفغان خارج مطار كابول
قال: واشنطن تملك معلومات استخبارية عن قدرة التنظيم على تنفيذ اعتداءات

مسؤول أمريكي يحذِّر من هجوم لـ

حذَّر مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الأربعاء من اعتزام تنظيم "داعش" الإرهابي مهاجمة حشود المدنيين الأفغان خارج مطار كابول.

ونقلت "سي إن إن" عن المسؤول قوله: "إن المخاوف بشأن الأمن حول مطار كابول قد ازدادت بناء على تهديد محدد للغاية من تنظيم داعش – خراسان حول هجمات مخطط لها ضد الحشود خارج المطار".

وأضاف: "إن واشنطن تعتقد أن تنظيم داعش خراسان -وهو عدو لدود لطالبان- يريد إثارة الفوضى في المطار".

ولفت إلى أن لدى واشنطن معلومات استخباراية متواترة تشير إلى قدرة التنظيم على تنفيذ هجمات متعددة يخطط لها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

فيديو مروع.. جنود الحوثي يطلقون النار على مسنة ويقتلونها أمام أبنائها

فيديو مروع.. جنود الحوثي يطلقون النار على مسنة ويقتلونها أمام أبنائها

الوفد الأممي للمملكة يرأس الاجتماع الافتراضي للمجلس الاستشاري لمركز مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة

الوفد الأممي للمملكة يرأس الاجتماع الافتراضي للمجلس الاستشاري لمركز مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة