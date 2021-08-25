رئيس وزراء إسرائيل يلتقي مدير منظمة «إيباك»اليهودية الأمريكية في واشنطن

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التقى نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، مدير عام منظمة «إيباك» اليهودية الأمريكية هوارد كور، على هامش الزيارة الدبلوماسية التي يقوم بها إلى واشنطن.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لرئيس وزراء دولة إسرائيل، على «تويتر»، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن بينيت شكر مدير «إيباك» على دعم المنظمة الراسخ لإسرائيل.

وقال بينيت إنه يعتبر أن نشاط «إيباك» مقوما رئيسيا له دور محوري في تعزيز مكانة إسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما رحب مدير عام «إيباك» برئيس وزراء إسرائيل، خلال الزيارة الرسمية الأولى لواشنطن منذ تولى منصبه.

كما تحدث الجانبان عن القضايا التي تواجه إسرائيل دبلوماسيا وأمنيا واقتصاديا، مؤكدين على أهمية مواصلة الاتصالات.

ويقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بأول زيارة دبلوماسية إلى واشنطن بدعوة من الرئيس الأمريكي جو بايدن.