أخبار عاجلة

ناصر منسي يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الزمالك -
الإسماعيلي ينهي الاتفاق مع إيهاب جلال بشأن تجديد عقده -
بهاء سلطان يشعل المسرح الروماني بالساحل الشمالي .. ومذيعة الحفل تقدمه باسم «إيهاب» (صور) -
رئيس مدينة دسوق يعاين موقع لإقامة مكتب بريد بالجهود الذاتية -
"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا -
وزيرة الثقافة تشهد عرض المظ وسي عبده.. وتؤكد: فن المسرح أحد وسائل توثيق تاريخ المبدعين -
يثير تساؤلات الجماهير .. لقاء يجمع رامي مالك وياسمين صبري في مهرجان فينيسيا (فيديو) -
«التهرب الجمركي بالأقصر» تضبط كمية من السجائر الأجنبية الغير خالصة الضرائب والرسوم -
أوباما: تلقيت 3 عروض من السعودية وقطر .. وأتمنى انضمام عبدالله السعيد للزمالك -
رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع ثنائي دجلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

رئيس وزراء إسرائيل يلتقي مدير منظمة «إيباك»اليهودية الأمريكية في واشنطن

Print
رئيس وزراء إسرائيل يلتقي مدير منظمة «إيباك»اليهودية الأمريكية في واشنطن رئيس وزراء إسرائيل يلتقي مدير منظمة «إيباك»اليهودية الأمريكية في واشنطن

اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، مدير عام منظمة «إيباك» اليهودية الأمريكية هوارد كور، على هامش الزيارة الدبلوماسية التي يقوم بها إلى واشنطن.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لرئيس وزراء دولة إسرائيل، على «تويتر»، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن بينيت شكر مدير «إيباك» على دعم المنظمة الراسخ لإسرائيل.

وقال بينيت إنه يعتبر أن نشاط «إيباك» مقوما رئيسيا له دور محوري في تعزيز مكانة إسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما رحب مدير عام «إيباك» برئيس وزراء إسرائيل، خلال الزيارة الرسمية الأولى لواشنطن منذ تولى منصبه.

كما تحدث الجانبان عن القضايا التي تواجه إسرائيل دبلوماسيا وأمنيا واقتصاديا، مؤكدين على أهمية مواصلة الاتصالات.

ويقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بأول زيارة دبلوماسية إلى واشنطن بدعوة من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
قطع المياه عن مناطق في القاهرة والجيزة اليوم وغدا لمدة تصل إلى 14 ساعة (المناطق والمدة)

قطع المياه عن مناطق في القاهرة والجيزة اليوم وغدا لمدة تصل إلى 14 ساعة (المناطق والمدة)

ناصر منسي يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الزمالك

ناصر منسي يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الزمالك

الإسماعيلي ينهي الاتفاق مع إيهاب جلال بشأن تجديد عقده

الإسماعيلي ينهي الاتفاق مع إيهاب جلال بشأن تجديد عقده

بهاء سلطان يشعل المسرح الروماني بالساحل الشمالي .. ومذيعة الحفل تقدمه باسم «إيهاب» (صور)

بهاء سلطان يشعل المسرح الروماني بالساحل الشمالي .. ومذيعة الحفل تقدمه باسم «إيهاب» (صور)