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صرح مجاهد عبر قناة أون تايم سبورتس أن هناك اجتماع مع الأندية يوم 29 أغسطس لمناقشة انطلاق الموسم الكروي الجديد في مصر مشيراً إلى أن هذا الاجتماع هو من سيحدد إمكانية إلغاء بطولة كأس مصر .

وأضاف مجاهد: «سيتم التفكير بشكل حيادي وموضوعي في المصلحة العامة للكرة المصرية وهل يمكن استكمال بطولة كأس مصر من عدمه«

وتابع: «على مستوى المعيار الفني والعملي هناك صعوبة في استكمال البطولة، قد لا يكون استكمال كأس مصر مؤثرا في تحديد طرفي السوبر المصري لأن اللائحة تحكم المسألة وتنص على أنه حال عدم وجود بطل للكأس تقام مباراة السوبر بين أول وثان الدوري«.

وقال: «كأس مصر يمثل 25% من عقد رعاية اتحاد الكرة، فهو مبلغ كبير ومؤثر«.

وأتم: «نتمنى أن يكون الموسم الجديد أقل وينتهي في يونيو سيكون هناك توقف طويل من أكتوبر إلى ديسمبر لإقامة كأس العالم في الشتاء».

وحافظ نادي الزمالك على مركزه في أحدث تصنيف لأقوى أندية العالم والذي صدر بنهاية شهر أغسطس 2021 من موقع فوتبول داتابيز، حيث احتل المركز 127 كما هو، بينما احتفظ النادي الأهلي المصري بصدارته للأندية العربية والإفريقية، ولكن مع تراجعه مركز واحدا محتلاً المركز 29 عالميا حيث كان يحتل المركز 28 عالمياً في آخر تصنيف له.