ختام النسخة الأولى لـ«آرتا مرسانا» بإبداعات 40 من فناني العالم وذوي الهمم

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اختتمت فعاليات النسخة الأولى من سمبوزيوم «آرتا مرسانا» للفن التشكيلى، مؤخرا، والذى أقيم لأول مرة بمنطقة العلمين، تحت رعاية وزيرة الثقافة د. إيناس عبدالدايم، وسط حضور عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين والمهتمين بالفن التشكيلى، وحملت الدورة الأولى رسالة مفادها «الإنسانية تستحق» التى أكد عليها ياسر رجب، رئيس السمبوزيوم، فى تصريحات له أعقبت اختتام الفعاليات «أن الرسالة التى حملناها جميعا فى النسخة الأولى من السمبوزيوم والتى سنستمر عليها فى النسخ المقبلة وصلت ونلمسها جميعا من خلال ردود الأفعال التى نتلقاها من داخل مصر وخارجها، وهو ما أعطى صورة حقيقية لبلدنا التى تحتضن الفنون المختلفة ومن قبلها الإنسانية».

صفاء أبوالسعود خلال مشاركتها مع الأطفال

وشهدت فعاليات النسخة الأولى من السبموزيوم تنظيم معرض يضم كافة اللوحات التى أبدعها 40 من أهم فنانى العالم وذوى الهمم على مدار 9 أيام كاملة ووصل عددها إلى 120 لوحة.

وعلى مدار 9 أيام شهدت منطقة العلمين حالة من الحراك الفنى العالمى، بتقديم وجبة مكتملة بين الرسم والموسيقى والغناء، على شاطئ البحر، وشهد برنامج الحفلات تواجد عدد كبير من الفرق الموسيقية والمطربين، بدءًا بمطربة الأوبرا العالمية فرح ديبانى التى قدمت حفلا ضمن الفعاليات تضمن مقتطفات من أشهر الأوبرات وغنت «شط إسكندرية» لفيروز و«حلوة يا بلدى» لداليدا، بالإضافة إلى مقتطفات من أشهر الأوبرات الفرنسية والإسبانية التى أعاد توزيعها الموسيقار أحمد الموجى وإخراج موسيقى مصطفى فهمى، بالإضافة لحفلات لفرقة الإسكندرية للموسيقى العربية، الفنون الشعبية، وغنوا خلال حفلهم أغانى محمد فوزى وسيد درويش وعبدالحليم حافظ ومحمد عبدالوهاب والعزبى، جورج وسوف، وكذلك أحيا فريق «دكان» حفل موسيقى، وفريق «فابريكا» الموسيقى، وفريق «كايرو بروجيكت»، والمطربة ديزى، وتم تصميم يوم ضمن فعاليات السمبوزيوم بديكور «المولد» بكافة تفاصيله، الأمر الذى أبهر الضيوف الأجانب وتفاعلوا معه بشكل كبير.

عدد من الأطفال ذوى الهمم والفنانين خلال مشاركاتهم فى سمبوزيوم الفن التشكيلى

كان حفل ختام السمبوزيوم قد شهد مشاركة وتكريم الفنانة الكبيرة صفاء أبوالسعود، التى غنت أغنية «فجر الضمير»، كلمات جمال بخيت، لحن شريف حمدان، بمشاركة أطفال ذوى الهمم، وأضافت حالة من البهجة والسعادة عليهم وحرصت على اللعب معهم ومداعبتهم واقتربت منهم وتعلقوا بها بشكل كبير.

عدد من الأطفال ذوى الهمم والفنانين خلال مشاركاتهم فى سمبوزيوم الفن التشكيلى

واختتمت الحفل المطربة أميرة سليم بتقديم فاصل غنائى ضم مجموعة من الأغنيات التى قدمتها فى الاحتفال بنقل المومياوات، بالإضافة إلى أغنيات جديدة تقدمها لأول مرة، وتم تكريم عدد من الفنانين كسفراء للسعادة، فإلى جانب الفنانة الكبيرة صفاء أبوالسعود، تم تكريم الفنان هانى رمزى، وبعدها قدم المطرب مدحت صالح أغنية جديدة تحت عنوان «السعادة» غناها بشكل خاص لذوى الهمم والسمبوزيوم، من كلمات منة القيعى وألحان إيهاب عبدالواحد، وتم وضع لوحة شرف يوثق فيها كل ضيوف الحفل تلك اللحظة، ووقعوا عليها.

عدد من الأطفال ذوى الهمم والفنانين خلال مشاركاتهم فى سمبوزيوم الفن التشكيلى

من جانبه قال ياسر رجب، رئيس السمبوزيوم: إن الرسالة التى حملناها جميعا فى النسخة الأولى من السمبوزيوم والتى سنستمر عليها فى النسخ المقبلة وهى الإنسانية تستحق وصلت ونلمسها جميعا من خلال ردود الأفعال التى نتلقاها من داخل مصر وخارجها، وهو ما أعطى صورة حقيقية لبلدنا التى تحتضن الفنون المختلفة ومن قبلها الإنسانية، وذكر «رجب» أن اللوحات الخاصة بالسمبوزيوم سيتم عرضها فى معرض خاص يقام بمكتبة الإسكندرية خلال شهر أكتوبر المقبل.

وقال الدكتور أسامة أبونار، مدير السمبوزيوم إن عدد اللوحات التى أبدعها فنانو العالم المشاركون معنا يعد رقما استثنائيا فى إنتاجات السمبوزيومات المختلفة والتى يصل عددها غالبا إلى أقل من هذا الرقم، كما أن عدد الفنانين المشاركين فى نسخة أولى يعد كبيرا بالمقارنة بفعاليات مماثلة، وأوضح أن المناخ والطبيعة المصرية الساحرة خاصة فى منطقة العلمين كانت ملهمة للفنانين.

عدد من الأطفال ذوى الهمم والفنانين خلال مشاركاتهم فى سمبوزيوم الفن التشكيلى

وأشار«أبونار» إلى الفنانة التونسية إشراف بن الزبير التى تحدت إجراءات السفر وكان لديها مثابرة وإصرار على المشاركة، حتى إنها حصلت على التأشيرة صباحا وفى ظهيرة اليوم نفسه حلقت بالطائرة لتلحق بفنانى السمبوزيوم بالعلمين فى المساء، وهو ما يكشف مدى حب وحرص الفنانين من الجنسيات المختلفة على الحضور إلى مصر والمشاركة مع فنانيها فى فعاليات مشتركة.

وتابع: هدف السمبوزيوم دعم أطفال ذوى القدرات الخاصة الذين يمثلون 10٪ من سكان مصر بمساعدة وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة، لجذب العالم كله نحو تقديم فن تشكيلى على أرض مصر، وفى المستقبل القريب سنطلق (سمبوزيوم) للنحت، وللفنون الشعبية والفلكلور.

إحدى المشاركات تقدم لوحتها

وشارك فى الدورة الأولى قرابة ٤٠ فنانا من ٢٥ دولة على مدار 9 أيام قاموا برسم أحد أهم شواطئ الساحل ومدينة العلمين، الهرم والشمس والبحر، ومن الدول المشاركة فلسطين والسعودية وكندا وأمريكا وألمانيا وسويسرا وصربيا وفرنسا ولاتيفا وروسيا وسوريا وأرمينيا، تحت شعار الإنسانية تستحق لمساعدة ذوى الهمم، بمشاركة 10 فنانين مصريين.

بعض الضيوف يتفقدون اللوحات المعروضة

وقام الضيوف الأجانب بجولة للتعرف على الحضارة المصرية القديمة والحديثة وزيارة مجمع الأديان وشارع المعز، والأهرامات، والعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك مدينة العلمين الجديدة.