تعرف على موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

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قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن قرار تمديد التقديم لـ تنسيق المرحلة الأولى حتى السابعة مساء الغد، لإتاحة الفرصة للطلاب لتعديل رغباتهم.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «ما يقرب من 112 ألف طالب سجلوا بتنسيق المرحلة الأولى حتى الآن»، مؤكدا أن آخر موعد لتعديل الرغبات سيكون السابعة مساء الغد.

وأوضح أن التقديم للجامعات الخاصة سيبدأ عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية، لافتا إلى أن آلية تنسيق الجامعات الأهلية مختلفة، وتعتمد عبر تقديم المستندات إلكترونيا لتحديد مقر إجراء الاختبار الذي سيكون إلكترونيا، ثم تأتي مرحلة تقديم الرغبات.

وتوقع عبدالغفار إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومة خلال مدة تتراوح من 48 ساعة حتى 72 ساعة، متابعا «طالما مجاميع طلاب الثانوية العامة ينخفض الحد الأدنى».

وحول احتمالية وجود أماكن شاغرة بكليات القمة خلال المرحلة الثانية «الموقف سيحدد وفقا للحد الأدنى الذي يختلف وفقا لعدد الطلاب بكل جامعة».

وأشار إلى أن اختبارات شهادات المعادلة بدأت بالفعل، وتقام في 3 مراكز أحدها في جامعة عين شمس، إضافة إلى مركزين في الوجه البحري وأسيوط.