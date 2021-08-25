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بتكلفة 804 ملايين جنيه.. وزير التعليم العالي يتفقد إنشاءات جامعة مطروح

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بتكلفة 804 ملايين جنيه.. وزير التعليم العالي يتفقد إنشاءات جامعة مطروح بتكلفة 804 ملايين جنيه.. وزير التعليم العالي يتفقد إنشاءات جامعة مطروح

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تفقد د.خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء، الحرم الجامعي الجديد لجامعة مطروح الحكومية بالكيلو 9 شرق مدينة مرسى مطروح، يرافقه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ود.مصطفى النجار رئيس الجامعة، ود.محمود عباس القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود.أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، وعدد من عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، ويأتي ذلك في إطار متابعة الوزير لانتظام سير الأعمال الإنشائية بمقر الجامعة الجديد.

وخلال الجولة، اطلع الوزير على معدلات التنفيذ للإنشاءات الجارية بمباني الجامعة، والتي شملت الفصول والمدرجات، والمعامل والورش، ومبنى الاختبارات الإلكترونية، ومبنى الخدمات والأنشطة الطلابية، ومبنى إدارة الكليات، بالإضافة إلى تأهيل الموقع العام، وشبكات المرافق (مياه، صرف، حريق، كهرباء).

وأشاد عبدالغفار بمعدلات الأداء، والالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ منشآت ومرافق الجامعة وفقًا للمواصفات المتفق عليها، مشيرًا إلى أن التكلفة الإجمالية لهذه الإنشاءات تبلغ 804 ملايين جنيه حتى الآن، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية للجامعات الحكومية؛ لتكون قادرة على الوفاء برسالتها الأكاديمية والمجتمعية.

كما قام الوزير بوضع حجر الأساس للمجمع الطبي على مساحة تبلغ 14 فدانًا، بقيمة تقديرية للمرحلة الأولى تبلغ 650 مليون جنيه.

واستمع الوزير إلى شرح تفصيلي عن أهم البرامج الدراسية التي تقدمها الجامعة في التخصصات التالية (العلوم الزراعية، العلوم الطبية البيطرية، علوم التمريض، برنامج الإرشاد السياحي والدراسات الفندقية، جيولوجيا البترول، جيولوجيا التعدين، الآثار واللغات، الذكاء الاصطناعي) بالإضافة إلى عدد من برامج الدراسات العليا الجديدة، والتي منها برنامج ماجستير الإدارة المستدامة للمصايد السمكية والاستزراع المائي.

من جانبه، أكد د.مصطفى النجار حرص الجامعة على تطوير كافة الخدمات المقدمة لأبنائها الطلاب بمختلف الكليات، وبخاصة الطلاب المغتربين، مشيرًا إلى توفير كافة سبل الدعم والرعاية للطلاب بما يساعد على إتاحة المناخ المناسب للعملية التعليمية.

المصرى اليوم

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