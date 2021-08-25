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أشرف زكي: محافظ القاهرة سيعيد تقييم رسوم التصوير في الشوارع

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أشرف زكي: محافظ القاهرة سيعيد تقييم رسوم التصوير في الشوارع أشرف زكي: محافظ القاهرة سيعيد تقييم رسوم التصوير في الشوارع

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كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل اجتماعه مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بشأن رسوم التصوير السينمائي والدرامي في شوارع المحافظة.

وقال زكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «اجتمعت مع محافظ القاهرة بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والذي أكد إعادة تقييم قيمة الرسوم المعلنة بما يتفق مع طبيعة العمل، مع إعلان دعمه الكامل للسينما والدراما»، موجهًا الشكر لمحافظ القاهرة على تفهمه ودعمه لصناع السينما.

وتابع «محافظة القاهرة ستقر رسوما، لكن ستكون قيمته مناسبة لنا، نحن لسنا معترضين على دفع رسوم لكن لما لا يعيق العملية الإنتاجية»، مؤكدًا أن الأعمال الدرامية تلعب دورًا في الترويج للبلد.

ووجه رسالة إلى صناع الدراما قائلا «أبشركم بتقديم دعم كامل من محافظة القاهرة، ومن المقرر عقد جلسة تفصيلية مع محافظ القاهرة بشأن قيمة الرسوم».

ووجه زكي الشكر إلى الإعلامية عزة مصطفى، لحرصها على متابعة ملف الدراما، موجهًا التهنئة لها على مداخلة الرئيس عبدالفتاح معها الاثنين الماضي.

المصرى اليوم

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