أخبار عاجلة

ناصر منسي يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الزمالك -
الإسماعيلي ينهي الاتفاق مع إيهاب جلال بشأن تجديد عقده -
بهاء سلطان يشعل المسرح الروماني بالساحل الشمالي .. ومذيعة الحفل تقدمه باسم «إيهاب» (صور) -
رئيس مدينة دسوق يعاين موقع لإقامة مكتب بريد بالجهود الذاتية -
"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا -
وزيرة الثقافة تشهد عرض المظ وسي عبده.. وتؤكد: فن المسرح أحد وسائل توثيق تاريخ المبدعين -
يثير تساؤلات الجماهير .. لقاء يجمع رامي مالك وياسمين صبري في مهرجان فينيسيا (فيديو) -
«التهرب الجمركي بالأقصر» تضبط كمية من السجائر الأجنبية الغير خالصة الضرائب والرسوم -
أوباما: تلقيت 3 عروض من السعودية وقطر .. وأتمنى انضمام عبدالله السعيد للزمالك -
رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع ثنائي دجلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محافظ الإسماعيلية يناقش إمكانية إنشاء مدرسة النيل الدولية في الإقليم

Print
محافظ الإسماعيلية يناقش إمكانية إنشاء مدرسة النيل الدولية في الإقليم محافظ الإسماعيلية يناقش إمكانية إنشاء مدرسة النيل الدولية في الإقليم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء اركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية اللواء محمد سامي مدير صندوق دعم المشروعات بوزارة التربية والتعليم لبحص سبل التعاون بين المحافظة والوزارة في دعم مشروعات المدارس الجديدة.

ونقل اللواء محمد سامي تحيات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لمحافظ الإسماعيلية وأكد على أهمية محافظة الإسماعيلية وموقعها المتميز حيث تحظي بعدد من المدارس المتميزة ذات النوعيات المتخصصة سواء في التعليم العام أو الفني بخلاف المدارس الحكومية والرسمية وكذلك الخاصة وذات الشهادات الأجنبية.

وتم مناقشة إمكانية إقامة مدرسة جديدة ضمن خطة الدولة في التوسع في مدارس النيل الدولية وهي مدارس لغات بمصروفات تناسب الطبقة المتوسطة وتهتم بجودة التعليم وإعداد خريج متميز قادر على التطوير والإبتكار حيث تبدأ بصفوف رياض الأطفال حتي المرحلة الثانوية.

وناقش المحافظ الخطوط العريضة لهذا المشروع التعليمي المتميز، ومتطلبات إقامة مدرسة النيل على أرض محافظة الإسماعيلية من حيث اختيار المكان الأمثل وتخصيص الارض المناسبة على ان تشرف هيئة العامة للابنية التعليمية فيما بعد على عملية الإنشاء طبقا لمعايير مدارس النيل ومطابق لكود الإنشاء بتمويل من صندوق دعم المشروعات بالوزارة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
قطع المياه عن مناطق في القاهرة والجيزة اليوم وغدا لمدة تصل إلى 14 ساعة (المناطق والمدة)

قطع المياه عن مناطق في القاهرة والجيزة اليوم وغدا لمدة تصل إلى 14 ساعة (المناطق والمدة)

ناصر منسي يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الزمالك

ناصر منسي يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الزمالك

الإسماعيلي ينهي الاتفاق مع إيهاب جلال بشأن تجديد عقده

الإسماعيلي ينهي الاتفاق مع إيهاب جلال بشأن تجديد عقده

بهاء سلطان يشعل المسرح الروماني بالساحل الشمالي .. ومذيعة الحفل تقدمه باسم «إيهاب» (صور)

بهاء سلطان يشعل المسرح الروماني بالساحل الشمالي .. ومذيعة الحفل تقدمه باسم «إيهاب» (صور)