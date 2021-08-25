محافظ الإسماعيلية يناقش إمكانية إنشاء مدرسة النيل الدولية في الإقليم

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استقبل اللواء اركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية اللواء محمد سامي مدير صندوق دعم المشروعات بوزارة التربية والتعليم لبحص سبل التعاون بين المحافظة والوزارة في دعم مشروعات المدارس الجديدة.

ونقل اللواء محمد سامي تحيات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لمحافظ الإسماعيلية وأكد على أهمية محافظة الإسماعيلية وموقعها المتميز حيث تحظي بعدد من المدارس المتميزة ذات النوعيات المتخصصة سواء في التعليم العام أو الفني بخلاف المدارس الحكومية والرسمية وكذلك الخاصة وذات الشهادات الأجنبية.

وتم مناقشة إمكانية إقامة مدرسة جديدة ضمن خطة الدولة في التوسع في مدارس النيل الدولية وهي مدارس لغات بمصروفات تناسب الطبقة المتوسطة وتهتم بجودة التعليم وإعداد خريج متميز قادر على التطوير والإبتكار حيث تبدأ بصفوف رياض الأطفال حتي المرحلة الثانوية.

وناقش المحافظ الخطوط العريضة لهذا المشروع التعليمي المتميز، ومتطلبات إقامة مدرسة النيل على أرض محافظة الإسماعيلية من حيث اختيار المكان الأمثل وتخصيص الارض المناسبة على ان تشرف هيئة العامة للابنية التعليمية فيما بعد على عملية الإنشاء طبقا لمعايير مدارس النيل ومطابق لكود الإنشاء بتمويل من صندوق دعم المشروعات بالوزارة.