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واصلت مبادرة «مصر بكم أجمل» لليوم الثاني تلقي طلبات ذوي الاحتياجات الخاصة للعمل والتدريب بمنشات القطاع الخاص ضمن فرص العمل التي توفرها المرحلة الثانية للمبادرة لتشغيل وتدريب وتاهيل ذوى القدرات الخاصة وتمكينهم داخل سوق العمل والاستفاده من مهاراتهم للعمل بالمنشات الفندقية والسياحية.

وعقدت مديرية القوي العاملة بالبحر الاحمر عدة لقاءات للمتقدمين بحضور مديري الموارد البشرية لعدد من الفنادق والقري السياحية بالبحر الاحمر وذلك لعرض الوظائف للتي تناسب قدراتهم وتم استقبال ٥٠ من الشباب في اليوم الاول.

واكد سعيد عبدالراضي مدير القوي العاملة بالبحر الاحمر ان العشرات من مختلف المؤهلات وذوي القدرات الخاصة تقدم للعمل من خلال المبادرة وتطبيقا لقانون تشغيل ٥%من ذوي الاحتياجات الخاصة بكل منشاة.

وأضاف ان الحد الادني للمرتبات ١٢٠٠ جنيها شهريا بالاضافة إلى كافة المزايا الوظيفية، ولاول مرة سيتم تعيين عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم للعمل في لغة الاشارة بالقري السياحية لمساعدة النزلاء الاجانب خلال تواجدهم بالفنادق حيث رحب مسؤولو القري السياحية بهذة الوظيفة الجديدة.