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أحمد الفيشاوي يعلن مشاركة فيلمه «ريتسا» في مهرجان القاهرة السينمائي

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أحمد الفيشاوي يعلن مشاركة فيلمه «ريتسا» في مهرجان القاهرة السينمائي أحمد الفيشاوي يعلن مشاركة فيلمه «ريتسا» في مهرجان القاهرة السينمائي

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أعلن الفنان أحمد الفيشاوي أن فيلمه الجديد «ريتسا»، الذي انتهى مؤخرًا من تصويره، يُعرض في الدورة المقبلة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ونشر الفيشاوي، صورة من ستوديو الدوبلاج، من فيلمه الجديد «ريتسا»، وعلق على الصورة قائلاً: «من ستوديو الدوبلاج لفيلم ريتسا والخبر السعيد أن الفيلم سيشارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2021».

وتدور أحداث الفيلم حول 3 قصص حب مختلفة كل قصة لها طابع خاص وتسير في خطوط متوازية إلا أن هناك رابط بين هذه القصص، وتم الانتهاء من تصوير مشاهد العمل ليكون جاهزًا لمرحلة المونتاج للعرض قريبًا في دور العرض السينمائية ضمن أحد المواسم التي لم يتم الاعلان عنها حتى الأن.

ويشارك في فيلم ريتسا، عدد كبير من الفنانين، وأبرزهم محمود حميدة، عائشة بن أحمد، مي الغيطين كارولين عزمي، وهو من تأليف معتز فتيحة، وإخراج أحمد يسري، وإنتاج شركة الجذور المملوكة لأيمن يوسف.

المصرى اليوم

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