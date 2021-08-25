مشهد كارثي في شبرامنت.. مركز لقاح كورونا يهدد المواطنين بالعدوى (صور)

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في مشهد كارثي، شهدت الوحدة الصحية بشبرامنت محافظة الجيزة زحاما شديدا من المواطنين الذين وصلتهم رسائل تلقي لقاح فيروس كورونا سواء الجرعة الأولي أو الثانية، حيث يعد المركز الوحيد الذي يقدم اللقاح لمركز أبوالنمرس وشبرامنت والقري المحيطة حتي الحوامدية.

وترصد «المصري اليوم» بالصور الزخام الشديد، الذي جاء بسبب عدم وجود أي عمليات لإجراء تنظيم المواطنين وترك الأمر بين الناس إلى حدوث الكثير من المشاجرات والمشاحنات، كما أدي قلة أعداد العاملين الذين يقومون بتقديم خدمات اللقاح إلى بطئ شديد وزيادة الازدحام.

وفي الوقت الذي تحاول وزارة الصحة والسكان تطعيم اكبر قدر من المواطنين لتفادي الإصابات بفيروس كورونا، يصبح الوحدة الصحية واحدة من أبرز المناطق التي تهدد المواطنين بالإصابة في ظل الزحام الكبير وغياب التنظيم.

زحام ومشاجرات أمام الوحدة الصحية بشبرامنت مركز تلقي لقاح كورونا

زحام ومشاجرات أمام الوحدة الصحية بشبرامنت مركز تلقي لقاح كورونا

زحام ومشاجرات أمام الوحدة الصحية بشبرامنت مركز تلقي لقاح كورونا

زحام ومشاجرات أمام الوحدة الصحية بشبرامنت مركز تلقي لقاح كورونا

زحام ومشاجرات أمام الوحدة الصحية بشبرامنت مركز تلقي لقاح كورونا

زحام ومشاجرات أمام الوحدة الصحية بشبرامنت مركز تلقي لقاح كورونا

زحام ومشاجرات أمام الوحدة الصحية بشبرامنت مركز تلقي لقاح كورونا

زحام ومشاجرات أمام الوحدة الصحية بشبرامنت مركز تلقي لقاح كورونا

زحام ومشاجرات أمام الوحدة الصحية بشبرامنت مركز تلقي لقاح كورونا

زحام ومشاجرات أمام الوحدة الصحية بشبرامنت مركز تلقي لقاح كورونا

زحام ومشاجرات أمام الوحدة الصحية بشبرامنت مركز تلقي لقاح كورونا