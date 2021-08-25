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منظمة الصحة العالمية: وتيرة انتشار كورونا في العالم بدأت تستقر

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منظمة الصحة العالمية: وتيرة انتشار كورونا في العالم بدأت تستقر منظمة الصحة العالمية: وتيرة انتشار كورونا في العالم بدأت تستقر

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أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء أن وتيرة انتشار عدوى كورونا عبر العالم بدأت في استقرارها بعد شهرين من تنامي عدد الإصابات بشكل مطرد.

وقالت المنظمة في بيان إن حوالي 4,5 مليون حالة إصابة بمرض "كوفيد-19" تم تسجيلها عبر العالم خلال أسبوع من 16 حتى 22 أغسطس الجاري، وذلك بعد تسجيل أكثر من 4,4 مليون حالة خلال الأسبوع السابق.

وذكرت المنظمة أن هذه الأرقام تشير على الأرجح إلى أن عدد الإصابات الأسبوعية يبدأ في الاستقرار بعد نموه المستمر على مدار شهرين تقريبا.

أما عدد الوفيات الناجمة عن "كوفيد-19" فلم يتجاوز كثيرا حصيلة الأسبوع السابق فقد بلغ ما يفوق 68 ألف حالة مقابل 66 ألف وفاة سجلت في الفترة من 9 حتى 15 أغسطس.

وذكر البيان أن إجمالي عدد الإصابات بعدوى كورونا عبر العالم منذ بدء الجائحة اقترب من 214 مليون حالة، فيما تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن مضاعفات "كوفيد-19" 4,4 مليون حالة.

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