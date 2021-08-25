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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المران الختامي غدا الخميس في تمام الخامسة مساء استعدادا لمواجهة البنك الأهلي.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق عقب انتهاء المران لحين موعد المباراة.

ويلتقي الزمالك مع البنك الأهلي في اللقاء المقرر له يوم الجمعة المقبل على ستاد بتروسبورت في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للدوري الممتاز.

وتوج الزمالك بلقب الدوري رسميا بعد الفوز أمس على اللإنتاج الحربي بهدفين دون رد، ليصل إلى النقطة ٧٩ في صدارة الترتيب.