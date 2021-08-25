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مران الزمالك.. كارتيرون يجتمع بـ«شيكابالا»

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع محمود عبدالرازق «شيكابالا» قائد الفريق خلال مران اليوم.

وتحدث كارتيرون مع «شيكابالا» في بعض الأمور المتعلقة بأحوال الفريق خلال هذه الفترة خاصة بعد حسم بطولة الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في اللقاء المقرر له يوم الجمعة المقبل على ستاد بتروسبورت في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للدوري الممتاز.

وتوج الزمالك بلقب الدوري رسميا بعد الفوز أمس على اللإنتاج الحربي بهدفين دون رد.. ليصل إلى النقطة ٧٩ في صدارة الترتيب.