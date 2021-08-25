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مران .. كارتيرون يجتمع بـ«شيكابالا»

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مران الزمالك .. كارتيرون يجتمع بـ«شيكابالا» مران .. كارتيرون يجتمع بـ«شيكابالا»

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مران .. كارتيرون يجتمع بـ«شيكابالا»

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع محمود عبدالرازق «شيكابالا» قائد الفريق خلال مران اليوم.

وتحدث كارتيرون مع «شيكابالا» في بعض الأمور المتعلقة بأحوال الفريق خلال هذه الفترة خاصة بعد حسم بطولة الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في اللقاء المقرر له يوم الجمعة المقبل على بتروسبورت في تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للدوري الممتاز.

وتوج الزمالك بلقب الدوري رسميا بعد الفوز أمس على اللإنتاج الحربي بهدفين دون رد.. ليصل إلى النقطة ٧٩ في صدارة الترتيب.

المصرى اليوم

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